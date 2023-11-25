Факты из самых разных областей знания. Очередной наш выпуск

Всевозможные мелочи. Полезные и бесполезные знания, но всегда любопытные и интересные для всех нас.

Отдыхаем от забот и от тоски, так сказать. Улыбаемся и конспектируем:

Аргентина ритмом тиранит негра. Аргентина манит негра – это фразы палиндромы, где справа налево и слева-направо фраза читается совершенно однаково – все буквы расположены как бы зеркально.

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Древний анекдот для тех, кто с ностальгией вспоминает СССР: Брежнев и Никсон решают испытать верность телохранителей. Никсон приказывает своему прыгнуть с крыши высоченного дома. Американец решительно отказывается: – У меня семья, дети! Тогда Брежнев приказывает своем телохрантелю прыгать. Тот бросается, не раздумывая. Его удерживают в последний момент, и Никсон спрашивает: – Как же Вы решились на прыжок? Тот отвечает: – У меня семья, дети!

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Константин – это слово означает «постоянный» (Constant). А римской армии античной эпохи это имя сначала обозначало верного пса – помощника легионеров, особенно в несении караулов, да и в бою (в фильме «Гладиатор» такая собака показана в бою в начале картины, но больше не появляется). А уж потом так стали называть и людей, отличавшихся верностью, храбростью, постоянством.

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В реальности шведская семья состоит из 2,1 человека в среднем. Одна из самых немногочисленных семей в мире. Но речь о семье из шведов 3 поколения и старше. А ново-шведские семьи – особенно семьи выходцов из мусульманских стран, могут быть и 12 человек, и даже больше.

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Остров Святой Елены принадлежал Ост-Индской Компании.с 17 века. А в 1715 году его взяла в аренду британская корона для высылки туда Наполеона. После его смерти в 1721 году, остров вернули компании. А остров Эльба, где Наполеон содержался в первую высылку, принадлежал ему же.

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На монетах, выпущенных в США ставится первая буква названия города, в котором расположен монетный двор D – для Денвера или O для Нового Орлеана. А главный монетный двор, расположенный в Филадельфии, никакую букву не ставит – это его привилегия. Монета без буковки выпущена там!

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Уолтер Селлар и Роберт Йитман написали : Для англичанина признаться в невежестве по части лошадей – значит совершить социальное самоубийство: вас будут презирать все, и в первую очередь – лошади.

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Есть соответствующая служба в ООН (расположена в Женеве), которая за небольшую плату включает пожелания любого человека, который пожелает назвать стихийное бедствие любым именем (но не фамилией!). Можно послать имя своей супруги, тёщи или соседа.

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По одной версии, это вкусное изделие характерной формы, было изготовлено впервые в честь победы на турецкой армией 12 сентября 1683 году. И стал тогда же круассан символом Франции!

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Этнограф Клод Леви-Стросс писал, что город Сан-Паулу сначала богател за счет экспорта жёлтого золота, затем белого золота, затем черного золота. Он имел в виду золото, сахар и кофе.