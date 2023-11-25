Открытие представительства Квебека в Тель-Авиве отложено на неопределённый срок

Новое представительство Квебека за рубежом (Бюро Квебека в Тель-Авиве), возможно, вообще открыто не будет. Судьба его неясна.

Новое дипломатическое представительство Квебека – Бюро Квебека в Тель-Авиве, о предстоящем открытии которого было объявлено в августе, не появится “в кратко- или среднесрочной перспективе”. Так заявила 24 ноября министр международных отношений Квебека госпожа Мартина Бирон, сославшись на сложную политическую ситуацию, в частности, на нынешний военный конфликт. “В настоящий момент мы переоцениваем положение и примем решение позже”, заявила министр, выступая перед депутатами Национальной Ассамблеи в пятницу.

Министр не отрицает, наоборот, поддерживает идею о необходимости Квебеку открыть свой офис (представительство) на Ближнем Востоке, но, в связи с нынешней обстановкой, она выдвинула предложение рассмотреть возможноть открытия его где-нибудь еще, а не в Израиле.

Мы можем процитировать министра во избежание кривотолков: “Я думаю, что нам нужен офис на Ближнем Востоке. Мы остановили свой выбор на Тель-Авиве, потому что у нас есть интересные связи с еврейским сообществом, но у нас также есть связи с Палестиной”.

Но чуть позже, отвечая на вопрос о том, что она хотела сказать о возможности “переехать в другое место в регионе”, министр опровергла собственные же слова – “Нет, я так не сказала”, – уточнила она, оставив некоторую неопределенность, после чего заверила, что решение будет принято позже, когда закончится война (ни разу в ходе выступления не были названы стороны конфликта, мол “Израиль против Хамаса” или “Израиль против Палестины” и т.д. – как обычно называют нынешнюю войну, исходя из политических пристрастий).

Представительство должно было быть открыто в ноябре, но в октябре было объявлено о том, что открытие миссии Квебека, уже запланированное на ноябрь, будет отложено. Для квебекского офиса уже подготовили помещения в здании посольства Канады.

Мадам Бирон подтвердила, что Генеральное представительство Палестины в Оттаве уже выразило правительству Лего свое недовольство открытием Бюро Квебека в Израиле. Так что любители хамасов будут рады нынешнему решению и попыткам министра оправдаться, мол, мы хотели открыть офис из-за того, что у нас много студентов из региона, а не потому, что мы против Палестины.

В октябре министр собиралась посетить Газу, но визит был отменён из-за варварского теракта – зверского убийства сотен мирных жителей и захвата в плен детей и стариков – совершённого миролюбивыми страдальцами из этого оплота терроризма (официально, конечно, обосновна была отмена визита “опасной обстановкой”).

Всего у Квебека сегодня 37 представительств в двадцати странах. Их целью является продвижение коммерческих интересов провинции и пропаганда культуры Квебека. Тель-Авив стал бы его первым представительством Квебека на Ближнем и Среднем Востоке. Так что, остаётся повторить, что Хамас и его приспешники злорадно потирают лапы.