Как собирается готовиться в Рождеству и Новому Году город Монреаль

На что стоит обратить внимание в Монреале в конце ноября и в декабре – праздничную атмосферу не омрачить!

Итак, мир готовится к встрече Рождества и Нового года. 25 ноября в Монреаль прибывает сам Дед Мороз (Père Noël) и сопровождающие его лица – от фей до гномов. О параде в честь высокопоставленного гостя, о расписании и маршруте шествия мы рассказываем отдельно: Парад Деда Мороза в Монреале.

Но торжественным шествием дело не ограничится. В городе происходит ещё много важных предпраздничных событий.

Начнём с того, что сообщим мальчишкам и девчонкам, а также их родителям, что в библиотеке Frontenac открылось почтовое отделение, принимающее письма, отправляемые деду Морозу (Père Noël). Дети могут написать письмо с помощью библиотекарей на красивых листах бумаги, вручаемых ребёнку в этом почтовом отделении и опустить в особый почтовый ящик. Но так как у Деда забот полон рот, то письмо можно написать и отправить лишь до конца ноября, чтобы Дед Мороз успел все письма прочитать и подготовить подарки. Адрес библиотеки – 2550, rue Ontario Est, H2K 1W7. Она находится в двух шагах от метро Frontenac.

С 25 ноября по 7 января в центре города можно будет полюбоваться на традиционные рождествественские витрины с движущимися игрушками магазина Ожилви (на улице Sainte-Catherine) и в музее McCord (на Шербрук). Около этого музея будет работать небольшая экспозиция Лесная мельница, в первую очередь, для детишек.

С 30 ноября по 10 марта в городе будет проходить фестиваль Luminothérapie – фестиваль Света – инсталляции на улице Sainte-Catherine в районе площади Искусств. Но, логично, фестиваль Света будет проходить с наступлением темноты. Более подробно мы расскажем о нём ближе к открытию.

Со 2 декабря в часовне Notre-Dame-de-Bon-Secours до конца года по субботам и воскресеньям будут проходить бесплатные концерты хоровой музыки. Начало в полдень.

2 декабря в библиотеке Фронтенак будет представлен спектакль для самых маленьких – “Кот Деда Мороза” (Le chat du Père Noël).

C 8 по 31 декабря – музыкальные спектакли на площади Émilie-Gamelin – на выходе из метро Berri-UQAM. Всего будет дано четырнадцать спектаклей, все они бесплатны. Музыка разных направлений – от кантри и электро, до рока и хип-хопа.

16 декабря в Арене Camileien-Houde будет проходить “праздник на коньках” – музыка, танцы, но все участники обязаны будут надеть коньки.

Весь декабрь представления, концерты, шоу в Старом Монреале, разукрашенном и сверкающим праздничными огнями. С 26 декабря по 30 декабря, уже после Рождества, но перед Новым годом, Музей Pointe-à-Callière в Старом монреале будет давать по пять представлений в день классической пьесы “Кто же такой настоящий Дед Мороз”.

Про Рождественские рынки мы тоже уже рассказали отдельно, хотя, конечно, огласить полный список невозможно – их много: Рождественские рынки в Монреале.