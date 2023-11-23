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В Монреаль едет Дед Мороз (он же Père Noël)

Megan Jorgensen Ноя 23, 2023 Дети, семья, Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Общество, Отдых, Хорошие новости Оставить комментарий 58 Просмотров

Парад Дедушки Мороза – торжественное прибытие в Монреаль

В субботу, 24 ноября, в Монреаль торжественно вступает сам Дед Мороз (Père Noël, Санта-Клаус и прочие имена тоже в ходу.

71ый монреальский парад в честь Деда Мороза состоится 25 ноября!

Итак, в Монреаль вновь приезжает Дед Мороз (он же Папаша Ноэль, он же Санта-Клаус). Может, дедушка и хотел бы переждать климатические изменения на Северном полюсе, да не тут-то было, заставили нахлобучить шубу, набрать мешки с подарками, сесть в сани, запрячь оленей и отправиться в гости.

Итак, 25 ноября дед прибывает в Монреаль. Узнать его будет легко – красная шуба, белоснежная борода, в руках мешок с подарками, сам сидит на санях, запряжённых шестёркой оленей, а главные сани сопровождают тринадцать других саней с помощниками и верными слугами Пера Ноэля. Прибытие ожидается к десяти утра 25 числа на площадь Дорчестер (напротив площади Канады в центре Монреаля), оттуда кортеж отправится по бульвару René-Lévesque до boulevard Robert-Bourassa, где свернёт на Sainte-Catherine, по которой Дед Мороз и сопровождающие его лица (феи, гномы, звёздочки и прочие замечательные персонажи) доедут до площади Искусств (Place des Arts).

Примерные сроки прохождения высокопоставленных гостей – начало шествия в 10 утра на площади Дорчестер, там же будет установлен большой экран и будет устроено шоу для взрослых и детей, руководство города даст отчёт Деду о проделанной за год работе и получит нагоняй за упущения, смиренно склонив головы, после чего дедушка и свита отправятся на прогулку.

В 10.30 кортеж достигнет площади Ville-Marie, где главный герой будет приветствовать горожан. К 11 часам ожидается прибытие его в Квартал Спектаклей (площадь des Arts), где будет открыт Рождественский рынок. В 12.15 там же начнётся концерт в честь Деда Мороза.

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