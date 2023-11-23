Парад Дедушки Мороза – торжественное прибытие в Монреаль

В субботу, 24 ноября, в Монреаль торжественно вступает сам Дед Мороз (Père Noël, Санта-Клаус и прочие имена тоже в ходу.

71ый монреальский парад в честь Деда Мороза состоится 25 ноября!

Итак, в Монреаль вновь приезжает Дед Мороз (он же Папаша Ноэль, он же Санта-Клаус). Может, дедушка и хотел бы переждать климатические изменения на Северном полюсе, да не тут-то было, заставили нахлобучить шубу, набрать мешки с подарками, сесть в сани, запрячь оленей и отправиться в гости.

Итак, 25 ноября дед прибывает в Монреаль. Узнать его будет легко – красная шуба, белоснежная борода, в руках мешок с подарками, сам сидит на санях, запряжённых шестёркой оленей, а главные сани сопровождают тринадцать других саней с помощниками и верными слугами Пера Ноэля. Прибытие ожидается к десяти утра 25 числа на площадь Дорчестер (напротив площади Канады в центре Монреаля), оттуда кортеж отправится по бульвару René-Lévesque до boulevard Robert-Bourassa, где свернёт на Sainte-Catherine, по которой Дед Мороз и сопровождающие его лица (феи, гномы, звёздочки и прочие замечательные персонажи) доедут до площади Искусств (Place des Arts).

Примерные сроки прохождения высокопоставленных гостей – начало шествия в 10 утра на площади Дорчестер, там же будет установлен большой экран и будет устроено шоу для взрослых и детей, руководство города даст отчёт Деду о проделанной за год работе и получит нагоняй за упущения, смиренно склонив головы, после чего дедушка и свита отправятся на прогулку.

В 10.30 кортеж достигнет площади Ville-Marie, где главный герой будет приветствовать горожан. К 11 часам ожидается прибытие его в Квартал Спектаклей (площадь des Arts), где будет открыт Рождественский рынок. В 12.15 там же начнётся концерт в честь Деда Мороза.