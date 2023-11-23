Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой

🔸 Трагедия на мосту Ниагары: Взрыв автомобиля унёс жизни двух человек, ранил пограничника – США исключают теракт, вопреки догадкам Канады.

🔸 Джошуа Кутрик, канадский астронавт отправится на МКС.

🔸 Администрация Монреаля вчера уволила всех 550 “школьных бригадиров”, которые каждый день помогали детям перейти дорогу. А сегодня передумала и отменила увольнение.

🔸 С момента прихода к власти в 2015 году в расписании Джастина Трюдо насчиталось почти два года “личных дней”.

🔸 Индия возобновила выдачу электронных виз гражданам Канады.

🔸 Оттава ослабляет стресс-тест по ипотеке в осеннем экономическом отчете федерального правительства.

🔸 Продажи автомобилей в Канаде в октябре выросли на 22%.

🔸 Результаты последних опросов ясно показывают растущую популярность Квебекской Партии – Parti Québécois, левой партии, объединяющей большинство сторонников независимости Квебека.

🔸 Сотрудники авиакомпании WestJet из Канады заставили пассажирку с инвалидностью, страдающую параличом ног, самостоятельно подниматься по лестнице, не предоставив ей должной помощи.

🔸 Канада потратит более 2.5 млрд долларов на усиление военного присутствия в Европе.

🔸 Канадское правительство подтвердило факт масштабной атаки на систему безопасности, в результате которой были скомпрометированы конфиденциальные данные, начиная с 1999 года.

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