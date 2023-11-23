Иммиграция с Александрой Мельниковой. Я не подхожу под программу спонсорства украинского родственника, какие у меня есть еще варианты?

По многочисленным просьбам, отвечаю на эти очень важные и сложные вопросы.

Если у вас нет Канадского родственника, который может выступить вашим гарантом по воссоединению семьи, чтобы остаться в Канаде, то вам нужно подаваться по обычным программам экономической иммиграции. В каждой провинции они свои, включая и федеральную программу экспресс энтри. Но, очень часто начал поступать вопрос, а можно мне подать на беженство теперь или еще очень интересный – нас никто не депортирует, потому что в Украине война. Так ли это?

Программа беженства создана для людей, которые убегают от политического режима своего государства, которое, например, не в состоянии защитить борца по правам человека, лиц с нетрадиционной ориентацией, лиц различных национальных меньшинств или же оппозиционера текущей власти в отдельно взятой стране. Обратите внимание, в эту категорию не входит война и разрушенный дом в стране исхода. По этой причине беженство сюда не подходит априори. В случае с войной хорошим вариантом будет гуманитарная программа, но только при условии, что вы сможете объяснить офицеру, что не можете пройти по экономической программе иммиграции, то есть вы не можете работать или учиться в Канаде по определенным причинам. Чаще всего это проблемы со здоровьем, пожилой возраст или расстройства психического характера (тяжелые формы посттравматического синдрома).

Что же произойдет, если человек прожил здесь три года по открытой рабочей визе и не смог набрать нужный ему опыт работы для подачи на ПМЖ? Во-первых, он может поменять свой статус иностранного работника на гостевой статус, но обратите внимание, работать уже нельзя и медстраховка уже не будет действовать. Во-вторых, можно найти работодателя и подаваться на продление рабочей визы, но уже закрытого типа, то есть прикрепленной к определенному работодателю. В-третьих, поменять свой статус на студенческий и начать учиться в Канаде какой-либо профессии.

Наихудшим вариантом будет просто остаться в Канаде нелегально, аргументируя, что меня не выгонят, так как в Украине война. Как только человек остается нелегально, он нарушает процедуру пребывания и получает заочно криминальную запись, последствия которой это письмо-«счастье» о депортации, которое может прийти в один из нежданных дней. В случае депортационного ордера вам Канада сама покупает билет на самолет в вашу страну гражданства. Есть список стран, куда Канада не депортирует людей, потому что в стране война, голод, коллапс системы и так далее. Украина тоже пополнила ряды стран с запретом на высылку людей. В этом случае депортировать украинца не смогут, НО возможность получить ПМЖ с помощью работы или учебы у него уже не будет, так как у человека уже будет запись о наличии депортационного ордера, который просто будет заморожен до окончания войны. Эта категория временных иммигрантов как бы застрянут во времени и могут долго находиться в Канаде в зависшем состоянии, но не в силах получить ПМЖ.

Хотелось бы вас попросить быть очень осторожными в сборе информации, обращаться только к проверенным и грамотным лицензированным специалистам. Время идет и часики тикают, нужно хорошо разбираться в стратегии вашего пребывания, так как половина срока из трех лет у многих украинцев уже прошла.

Александра Мельникова, консультант по иммиграции в Канаду, с отдельными лицензиями на провинции Квебек и Саскачеван, а также отдельным правом предоставления услуг в апелляционном трибунале и трибунале по делам беженцев.

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