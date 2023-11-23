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Экономика Бизнес Рассказываем о компании Air Canada
Air Canada
Лого Air Canada.

Рассказываем о компании Air Canada

Megan Jorgensen Ноя 23, 2023 Бизнес, Меган Хорхенсен, Новости, Новости Канады, Новости провинции Квебек, Общество, Работа, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли, Экономика Оставить комментарий 51 Просмотров

Авиакомпания Air Canada, крупнейший авиаперевозчик в Канаде

Что из себя представляет компания Air Canada, которая базируется в Монреале и которая является крупнейшей авиакомпанией в Канаде.

Компания Air Canada интересна всем нам, как потенциальным пассажирам, так и тем, кто ищет работу – ведь в Air Canada есть десятки видов работ, включая работы на складе, в ремонтных цехах, в управление наземного транспорта и в прочих отделах. Основана компания была как Trans-Canada Air Lines (TCA) 10 апреля 1937 года, но сначала она связала авиаперевозками лишь несколько канадских городов, а первые трансконтинентальные рейсы начались в 1938 году. С момента основания до 1988 года компания была полностью государственной.

В 1965 году авиакомпания TCA была переименована в Air Canada. В 1988 году, когда в Канаде началась широкая кампания приватизации, была приватизирована и она, после чего она резко усилила свои позиции, заставив отступить конкурентов на всех фронтах, а в 2000 году Air Canada приобрела своего крупнейшего конкурента, Canadian Airlines. Хотя в начале нашего века доходило и до внутренних кризисов, в результате которых компания чуть не разорилась. Впрочем, к концу второго десятилетия века положение исправилось.

В 2019 году Air Canada перевезла 51,5 миллионов пассажиров, после чего, по понятным причинам, перевозки рухнули, но от авиаперевозчиков дело, конечно, не зависело. Спасая крупнейшую фирму от краха, в октябре 2021 года правительство Канады приобрело 6,4% акций компании в рамках финансовой поддержки из-за пандемии COVID-19​. После затихания пандемии Айр Канада стала потихоньку вновь вставать на ноги. Сегодня её флот включает самолёты Airbus A330, Boeing 777 и Boeing 787 Dreamliner для дальних маршрутов, а также семейство Airbus A320, Boeing 737 MAX 8 и Airbus A220-300 для коротких маршрутов.

Среди отдельных дочерних компаний перечислим Air Canada Cargo, Air Canada Express, Air Canada Jetz (эта компания осуществляет чартерные рейсы на частных самолетах) и Air Canada Rouge (авиакомпания для заказных частных рейсов). Дочерняя компания Air Canada Vacations предлагает турпакеты на более чем 90 направлений.

Сегодня в среднем компания выполняет более 1613 запланированных рейсов в день​​.

По состоянию на конец 2022 года, воздушный флот Air Canada состоит из 353 самолетов (включая дочерние компании) и обслуживает 195 направлений.

Штаб-квартира Air Canada расположена в монреальском районе Сент-Лоран, неподалёку от аэропорта Дорваль (ПЕТ),на бульваре Côte-Vertu.

Что касается финансов, то доход за 2022 год составил 16,5 миллиардов канадских долларов, чистая прибыль – 1,524 миллиарда канадских долларов. Общая стоимость активов составила 29,507 миллиардов канадских долларов(но эти цифры не учитывают финансовую деятельность дочерних компаний и ряда отдельных подразделений – например, аренду складов или же аренду автостоянок на территории, принадлежащей Айр Канада

Компания является частной, крупнейшие держатели, это ETF Series Solutions-U.S. Global Jets ETF, международные фонды Vanguard Stock Index и JP Morgan ETF Trust​​​​. Как сказано выше, 6,4% акций принадлежит сегодня канадскому правительству.

Из общего числа работников этой авиакомпании, около 27 тысяч работают на полной ставке и около 2,5 неполный рабочий день. Примерно половина из этого числа работников находится в Квебеке. Таким образом, как работодатель, Air Canada выглядит привлекательно, по меньшей мере, как фирма, в которой всегда есть вакансии (и дешёвые билеты при поездке в отпуск).

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