Авиакомпания Air Canada, крупнейший авиаперевозчик в Канаде

Что из себя представляет компания Air Canada, которая базируется в Монреале и которая является крупнейшей авиакомпанией в Канаде.

Компания Air Canada интересна всем нам, как потенциальным пассажирам, так и тем, кто ищет работу – ведь в Air Canada есть десятки видов работ, включая работы на складе, в ремонтных цехах, в управление наземного транспорта и в прочих отделах. Основана компания была как Trans-Canada Air Lines (TCA) 10 апреля 1937 года, но сначала она связала авиаперевозками лишь несколько канадских городов, а первые трансконтинентальные рейсы начались в 1938 году. С момента основания до 1988 года компания была полностью государственной.

В 1965 году авиакомпания TCA была переименована в Air Canada. В 1988 году, когда в Канаде началась широкая кампания приватизации, была приватизирована и она, после чего она резко усилила свои позиции, заставив отступить конкурентов на всех фронтах, а в 2000 году Air Canada приобрела своего крупнейшего конкурента, Canadian Airlines. Хотя в начале нашего века доходило и до внутренних кризисов, в результате которых компания чуть не разорилась. Впрочем, к концу второго десятилетия века положение исправилось.

В 2019 году Air Canada перевезла 51,5 миллионов пассажиров, после чего, по понятным причинам, перевозки рухнули, но от авиаперевозчиков дело, конечно, не зависело. Спасая крупнейшую фирму от краха, в октябре 2021 года правительство Канады приобрело 6,4% акций компании в рамках финансовой поддержки из-за пандемии COVID-19​. После затихания пандемии Айр Канада стала потихоньку вновь вставать на ноги. Сегодня её флот включает самолёты Airbus A330, Boeing 777 и Boeing 787 Dreamliner для дальних маршрутов, а также семейство Airbus A320, Boeing 737 MAX 8 и Airbus A220-300 для коротких маршрутов.

Среди отдельных дочерних компаний перечислим Air Canada Cargo, Air Canada Express, Air Canada Jetz (эта компания осуществляет чартерные рейсы на частных самолетах) и Air Canada Rouge (авиакомпания для заказных частных рейсов). Дочерняя компания Air Canada Vacations предлагает турпакеты на более чем 90 направлений.

Сегодня в среднем компания выполняет более 1613 запланированных рейсов в день​​.

По состоянию на конец 2022 года, воздушный флот Air Canada состоит из 353 самолетов (включая дочерние компании) и обслуживает 195 направлений.

Штаб-квартира Air Canada расположена в монреальском районе Сент-Лоран, неподалёку от аэропорта Дорваль (ПЕТ),на бульваре Côte-Vertu.

Что касается финансов, то доход за 2022 год составил 16,5 миллиардов канадских долларов, чистая прибыль – 1,524 миллиарда канадских долларов. Общая стоимость активов составила 29,507 миллиардов канадских долларов(но эти цифры не учитывают финансовую деятельность дочерних компаний и ряда отдельных подразделений – например, аренду складов или же аренду автостоянок на территории, принадлежащей Айр Канада

Компания является частной, крупнейшие держатели, это ETF Series Solutions-U.S. Global Jets ETF, международные фонды Vanguard Stock Index и JP Morgan ETF Trust​​​​. Как сказано выше, 6,4% акций принадлежит сегодня канадскому правительству.

Из общего числа работников этой авиакомпании, около 27 тысяч работают на полной ставке и около 2,5 неполный рабочий день. Примерно половина из этого числа работников находится в Квебеке. Таким образом, как работодатель, Air Canada выглядит привлекательно, по меньшей мере, как фирма, в которой всегда есть вакансии (и дешёвые билеты при поездке в отпуск).