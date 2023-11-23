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Новости ФБР не обнаружило никаких признаков терроризма во взрыве Бентли на Ниагарском мосту
Фото: https://www.americantravel.ru/

ФБР не обнаружило никаких признаков терроризма во взрыве Бентли на Ниагарском мосту

Виктория Христова Ноя 23, 2023 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 54 Просмотров

Никаких следов террористической деятельности при взрыве Bentley на мосту Ниагарского водопада обнаружено не было, сообщил на пресс-конференции 23 ноября агент ФБР Мэтью Миралья, расследовавший инцидент.

Офис ФБР в Буффало опубликовал заявление, в котором говорится, что в ходе расследования не обнаружено связи с терроризмом и не обнаружено следов взрывчатки на месте происшествия.

Расследование передано в местную полицию, которая считает произошедшее дорожно-транспортным происшествием.. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хоукул и представитель прокуратуры штата также заявили, что между инцидентом и терроризмом нет никакой связи.

Миралья пояснил, что ФБР проверило социальные сети водителя Bentley и не обнаружило ничего, что указывало бы на то, что взрыв был террористической атакой.. Как сообщалось ранее, взрыв автомобиля произошел на Радужном мосту через реку Ниагара, соединяющем США и Канаду.  Сообщается, что в результате погибли водитель и его жена, находившиеся внутри.. Губернатор Хочул сообщил журналистам, что водитель, предположительно, был из штата Нью-Йорк.

В результате взрыва пострадал американский пограничник. Опубликованное видео наблюдения показывает, как автомобиль мчится по мокрой дороге, врезается в бордюр посередине, а затем в забор пограничной станции США, взрывается и загорается.. Как сообщает AP, по словам очевидцев, Bentley подлетел в воздух и при падении взорвался.  Губернатор Хочул отметил, что у автомобиля сгорел практически только двигатель.  Источники в полиции сообщили CNN, что перед столкновением автомобиль двигался на высокой скорости.. По имеющейся информации, погибшая пара планировала пойти на концерт Kiss, который был отменен, поэтому они направились в казино в США.

Они оказались на Радужном мосту после посещения казино.. В результате взрыва были временно закрыты четыре пограничных перехода между Канадой и США, а международный аэропорт Буффало-Ниагара начал проводить дополнительные проверки всех транспортных средств, предупреждая пассажиров.

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