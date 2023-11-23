ФБР не обнаружило никаких признаков терроризма во взрыве Бентли на Ниагарском мосту

Никаких следов террористической деятельности при взрыве Bentley на мосту Ниагарского водопада обнаружено не было, сообщил на пресс-конференции 23 ноября агент ФБР Мэтью Миралья, расследовавший инцидент.

Офис ФБР в Буффало опубликовал заявление, в котором говорится, что в ходе расследования не обнаружено связи с терроризмом и не обнаружено следов взрывчатки на месте происшествия.

Расследование передано в местную полицию, которая считает произошедшее дорожно-транспортным происшествием.. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хоукул и представитель прокуратуры штата также заявили, что между инцидентом и терроризмом нет никакой связи.

Миралья пояснил, что ФБР проверило социальные сети водителя Bentley и не обнаружило ничего, что указывало бы на то, что взрыв был террористической атакой.. Как сообщалось ранее, взрыв автомобиля произошел на Радужном мосту через реку Ниагара, соединяющем США и Канаду. Сообщается, что в результате погибли водитель и его жена, находившиеся внутри.. Губернатор Хочул сообщил журналистам, что водитель, предположительно, был из штата Нью-Йорк.

В результате взрыва пострадал американский пограничник. Опубликованное видео наблюдения показывает, как автомобиль мчится по мокрой дороге, врезается в бордюр посередине, а затем в забор пограничной станции США, взрывается и загорается.. Как сообщает AP, по словам очевидцев, Bentley подлетел в воздух и при падении взорвался. Губернатор Хочул отметил, что у автомобиля сгорел практически только двигатель. Источники в полиции сообщили CNN, что перед столкновением автомобиль двигался на высокой скорости.. По имеющейся информации, погибшая пара планировала пойти на концерт Kiss, который был отменен, поэтому они направились в казино в США.

Они оказались на Радужном мосту после посещения казино.. В результате взрыва были временно закрыты четыре пограничных перехода между Канадой и США, а международный аэропорт Буффало-Ниагара начал проводить дополнительные проверки всех транспортных средств, предупреждая пассажиров.