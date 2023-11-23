Индия возобновляет выдачу виз канадцам после скандала

Приостановление визы последовало за дипломатическим скандалом после того, как премьер-министр Канады Джастин Трюдо обвинил индийские власти в причастности к убийству канадского сикхского лидера Хардипа Сингха Ниджара.. Индия также потребовала, чтобы Канада сократила свой дипломатический корпус в Индии, но Оттава заявила, что прибегнет к переговорам, чтобы избежать высылки дипломатов.
Ранее Индия ослабила ограничения и возобновила выдачу въездных, деловых, медицинских и конференц-виз гражданам Канады.. 18 сентября премьер-министр Канады Джастин Трюдо сделал взрывное заявление: он обвинил индийские власти в причастности к убийству Ниджара.. Результатом стал дипломатический кризис между двумя странами со всеми обычными атрибутами: резкими заявлениями, изменением визового режима и высылкой дипломатов.
Этот конфликт стал результатом, среди прочего, долгосрочной политики Канады в отношении сикхских сепаратистов.. Спасаясь от преследований в Индии, сикхские диссиденты скрывались в других странах: Великобритании, Австралии, США, Канаде. В Канаде проживает самая большая сикхская диаспора в мире. В 2021 году их было 770 тысяч человек, 2,1% населения. Они регулярно организуют провокационные политические акции..
Следующее мероприятие состоялось 8 июня 2023 года. На парад, посвященный годовщине операции по штурму Золотого Храма, был привезен поплавок, на нем находился женский манекен в кроваво-белом халате с поднятыми руками, на котором два манекена-мужчины в тюрбанах направляли оружие.. Перед платформой находилось сооружение, изображающее Золотой Храм с висящей табличкой с надписью «Месть». Намек на убийство Индиры Ганди был очень ясен.
В Индии инцидент вызвал резкое осуждение, и был вызван Верховный комиссар Канады в Индию.. Он осудил действия канадских сикхов. А 18 июня был убит Хардип Сингх Ниджар, считавшийся в Индии лидером террористов. Он был застрелен двумя неизвестными возле сикхского храма в Британской Колумбии..
“Канадские службы безопасности активно расследуют заслуживающие доверия утверждения о возможной связи между агентами индийского правительства и убийством канадского гражданина Хардипа Сингха Ниджара”, – заявил Трюдо парламенту. Индийские власти отреагировали очень резко. Заявление Трюдо вызвало политический скандал, вызвавший серьезное охлаждение в индийско-канадских отношениях.