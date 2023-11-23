Индия возобновляет выдачу виз канадцам после скандала

Индия возобновила выдачу электронных виз канадцам, сообщило 23 ноября CBC со ссылкой на неназванные источники.. Об этом ранее сообщило агентство AFP, также со ссылкой на чиновника, который не пожелал раскрывать свое имя, поскольку не уполномочен разговаривать с журналистами.

Приостановление визы последовало за дипломатическим скандалом после того, как премьер-министр Канады Джастин Трюдо обвинил индийские власти в причастности к убийству канадского сикхского лидера Хардипа Сингха Ниджара.. Индия также потребовала, чтобы Канада сократила свой дипломатический корпус в Индии, но Оттава заявила, что прибегнет к переговорам, чтобы избежать высылки дипломатов.

Ранее Индия ослабила ограничения и возобновила выдачу въездных, деловых, медицинских и конференц-виз гражданам Канады.. 18 сентября премьер-министр Канады Джастин Трюдо сделал взрывное заявление: он обвинил индийские власти в причастности к убийству Ниджара.. Результатом стал дипломатический кризис между двумя странами со всеми обычными атрибутами: резкими заявлениями, изменением визового режима и высылкой дипломатов.

Этот конфликт стал результатом, среди прочего, долгосрочной политики Канады в отношении сикхских сепаратистов.. Спасаясь от преследований в Индии, сикхские диссиденты скрывались в других странах: Великобритании, Австралии, США, Канаде. В Канаде проживает самая большая сикхская диаспора в мире. В 2021 году их было 770 тысяч человек, 2,1% населения. Они регулярно организуют провокационные политические акции..

Следующее мероприятие состоялось 8 июня 2023 года. На парад, посвященный годовщине операции по штурму Золотого Храма, был привезен поплавок, на нем находился женский манекен в кроваво-белом халате с поднятыми руками, на котором два манекена-мужчины в тюрбанах направляли оружие.. Перед платформой находилось сооружение, изображающее Золотой Храм с висящей табличкой с надписью «Месть». Намек на убийство Индиры Ганди был очень ясен.

В Индии инцидент вызвал резкое осуждение, и был вызван Верховный комиссар Канады в Индию.. Он осудил действия канадских сикхов. А 18 июня был убит Хардип Сингх Ниджар, считавшийся в Индии лидером террористов. Он был застрелен двумя неизвестными возле сикхского храма в Британской Колумбии..

“Канадские службы безопасности активно расследуют заслуживающие доверия утверждения о возможной связи между агентами индийского правительства и убийством канадского гражданина Хардипа Сингха Ниджара”, – заявил Трюдо парламенту. Индийские власти отреагировали очень резко. Заявление Трюдо вызвало политический скандал, вызвавший серьезное охлаждение в индийско-канадских отношениях.