Урожай пшеницы в Канаде снизился, но качество высокое

Данные Cereals Canada были опубликованы 22 ноября интернет-изданием World Grain..
Получено 29,8 млн тонн пшеницы, что соответствует среднему пятилетнему показателю. На большей части западной Канады температура была выше средней, а количество осадков ниже среднего, в результате чего урожайность оказалась ниже прошлогоднего уровня..
«В этом году канадские фермеры вырастили почти 30 миллионов тонн высококачественной пшеницы с ожидаемым клиентами уровнем белка», — сказал Дин Диас, генеральный директор Cereals Canada..
Компания Cereals Canada заявила: Более 95% красного ярового урожая Западной Канады имеют сорта. Более 90% Canada Prairie Spring Red и Eastern Soft Red Winter с классификациями.