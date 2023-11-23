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Новости Урожай пшеницы в Канаде снизился, но качество высокое

Урожай пшеницы в Канаде снизился, но качество высокое

Виктория Христова Ноя 23, 2023 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 35 Просмотров

Урожай пшеницы в Канаде в 2023 году снизился на 13%, но большая часть урожая получила рейтинг № 2 или выше из-за среднего и высокого содержания белка. 

Данные Cereals Canada были опубликованы 22 ноября интернет-изданием World Grain..

Получено 29,8 млн тонн пшеницы, что соответствует среднему пятилетнему показателю.  На большей части западной Канады температура была выше средней, а количество осадков ниже среднего, в результате чего урожайность оказалась ниже прошлогоднего уровня..

«В этом году канадские фермеры вырастили почти 30 миллионов тонн высококачественной пшеницы с ожидаемым клиентами уровнем белка», — сказал Дин Диас, генеральный директор Cereals Canada..

Компания Cereals Canada заявила:  Более 95% красного ярового урожая Западной Канады имеют сорта. Более 90% Canada Prairie Spring Red и Eastern Soft Red Winter с классификациями.

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