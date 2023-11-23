Международный совет по крикету запретил трансгендерным игрокамучаствовать в матчах

Международный совет по крикету (ICC) запретил трансгендерным игрокам принимать участие в женских международных матчах из-за опасений за честность и безопасность игроков.

Согласно новым правилам, принятым ICC, игрокам, прошедшим любую форму смены пола с мужского на женский, будет запрещено участвовать в международных матчах по женскому крикету, независимо от того, какие операции они перенесли или какие медикаменты они употребляют.

Роберта Моретти Эйвери, капитан женской сборной Бразилии по крикету, поддержала решение совета,но отметила,что время принятия этого решения неудачно. По ее словам,трансгендер Даниэль МакГи уже представлял Канаду на женском чемпионате США 2023 года по T20 (прошедшем в сентябре), который является отборочным к чемпионату мира 2024 года, что создает очень неудачный прецедент и вселяет ложные надежды в трансгендерных игроков по всему миру. По ее словам, это было ошибкой.

«Мы считаем,что данное решение было принято ICC из лучших побуждений, с учетом последних научных рекомендаций. Однако время принятия этого решения очень неподходящее»,-сказала Эйвери.

Она отметила, что было бы лучше принять Кодекс до отборочного турнира 2023 года.

Директор ICC Джофф Аллардайс заявил, что безопасность игроков является для ICC более приоритетным, чем инклюзивность.

Директор ICC Джофф Аллардайс также заявил: “Участие в международных соревнованиях очень важно для нас как для вида спорта, но нашим приоритетом является защита целостности международной женской игры и безопасности наших игроков”.

Следует отметить, что новые ограничения ICC распространяются только на международный крикет, а на национальном уровне этот вопрос остается на усмотрение местных федераций.