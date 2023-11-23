Канадский суд признал бывшего начальника разведки страны виновным в утечке государственных секретов

Суд присяжных в Канаде признал бывшего главу разведывательной службы Королевской канадской конной полиции Камерона Ортиса виновным в утечке государственной тайны.

Как сообщает газета Guardian, Ортис отказался признатьсебя виновным по всем пунктам обвинения, включая нарушение Закона о секретности. По данным следствия, бывший глава канадской разведки был арестован в 2019 году после того, как в 2015 году раскрыл секретную информацию трем лицам, а затем попытался сделать это еще раз.

В свое оправдание Ортис заявил, что передал секретную информацию, чтобы побудить собеседников воспользоваться онлайн-сервисом шифрования, который собирает информацию от союзных Канаде шпионских агентств. Он также заявил членам жюри, что своими действиями пытался защитить страну от нераскрытой “серьезной угрозы”.

По словам Ортиса, в сентябре 2014 года с ним связался коллега из внешней разведки, который сообщил об особо серьезной угрозе. Этот коллега по секрету рассказал ему об онлайновом сервисе шифрования под названием Tutanota,который был тайно создан для мониторинга коммуникаций.

Затем Ортис якобы тайно разработал план по принуждению злоумышленников к регистрации в этом онлайн-сервисе, используя конфиденциальные материалы в качестве приманки. Компания, которая теперь известна как Tuta, отрицает свои связи со спецслужбами.

Перед арестом Ортиса следователи проанализировали содержимое ноутбука генерального директора Phantom Secure Communications Винсента Рамоса,который был задержан в США. Ортис обвинялся в сотрудничестве с Рамосом в производстве зашифрованных мобильных телефонов,используемых преступниками. Следователи установили, что члены преступной группировки использовали коммуникационное оборудование Phantom Secure.