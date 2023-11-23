Что более выгодно: покупать недвижимость или снимать ее?

Как определить, выгодно ли арендовать или купить свое жилье с точки зрения бюджета? Рынок недвижимости в первую очередь зависит от географии. Чем выгоднее местоположение с точки зрения различных факторов, тем выше стоимость жилья.

«Если мы хотим стать владельцем, мы должны в первую очередь проверить, есть ли у нас для этого бюджетные возможности”, – говорит Йоханна Леблан, консультант по бюджетным вопросам в компании “потребительский вариант”. Собрали ли мы первоначальный взнос (от 5% до 20%)? Планируется ли использовать определенные программы, такие как RAP или CELIAPP? И полны ли вы решимости пойти на определенные жертвы и ограничить свой образ жизни?»

Это означает, что будущий домовладелец гарантирует, что его бюджет покроет все обязательства, связанные с его собственностью: ипотечный платеж, налоги на недвижимость, техническое обслуживание (около 2% от стоимости дома), создание фонда для срочный ремонт, и другие расходы (страхование, электричество, отопление и т. д.).

«Если вы лишаете себя жизни или еды из-за того, что купили недвижимость, это не сработает», – добавляет г-жа Леблан.

Онлайн-калькуляторы позволяют сравнивать аренду и покупку недвижимости.

Эти калькуляторы не являются надежными: у каждого есть своя финансовая реальность, свои мечты или свои личные ценности. Но они непревзойденны в том, чтобы выделить правильное время с бюджетной точки зрения. Тем более, что в некоторых случаях разница между оплатой жилья и арендной платой настолько мала, что выгодно быть домовладельцем.

Если аспект качества жизни влияет на ваше желание стать домовладельцем, имейте в виду, что в среднем по Канаде, согласно исследованию SCHL, домовладелец должен работать 240 часов в месяц, чтобы соответствовать 30-процентной доле своего валового дохода (по сравнению со 113 часами для арендатора).). Эти 240 часов составляют 30 8-часовых рабочих дней при средней почасовой оплате труда 23,69 доллара для дома стоимостью около 300 000 долларов.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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