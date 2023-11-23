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Общество Криминал Очередной умелый интернет-развод в Квебеке
Marina
Это настоящая фотография.

Очередной умелый интернет-развод в Квебеке

Megan Jorgensen Ноя 23, 2023 Криминал, Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Общество Оставить комментарий 52 Просмотров

Очередная мошенническая схема, на сей раз рассчитанная на жителей Квебека

Не менее восьмидесяти человек отдали свои деньги мошенникам, создавшим фиктивный сайт и подделавшим фотографию.

На этот раз о тщательно разработанном и хорошо подготовленном мошенничестве поведала Марина Орсини, известная квебекская актриса и ведущая телепрограмм, которую, наверняка, все видели на экранах своих телевизоров.

Перед вами две фотографии. На оригинальной Марина Орсини сфотографировалась с работниками благотворительного фонда Tel-jeunes и сотрудниками ресторана Homards. Фотография была сделана в 2022 году во время мероприятия по сбору средств, организованного этим обществом, которое занимается помощью подросткам Квебека. Сама актриса сотрудничает с фондом вот уже три десятка лет, и в течение многих лет она была представителем этого общества. Хотя она уже ушла на пенсию, но каждый год Марина Орсини принимает участие в благотворительном ужине фонда.

На второй фотографии, которую мы публикуем ниже, сразу же видно, что именно заменили мошенники – лого и изображения на фартуках, добавление плаката на стене. К тому же, в фотографии незаконно используется название и логотип известного бренда 7-Eleven. Фотография смонтирована со знанием дела, любой, кто на неё посмотрит, признает, что та настоящая. На этой фальшивке Марина Орсини, якобы, рекламирует инвестиционный фонд 7-Eleven, выглядит довольной и призывает всех вложиться в эту финансовую компанию. Тем более, что та работает под эгидой уважаемого 7-Eleven.

Благодаря этой фотографии только в Квебеке мошенникам удалось облапошить не менее восьмидесяти человек. У них воры выманили сотни тысяч долларов – по словам одной из жертв, она “вложила в компанию” 18 тысяч долларов (скорее всего, и почти наверняка, в других провинциях жертв мало – всё же Марина Орсини очень известна именно в Квебеке).

Разумеется, и сама актриса, и жертвы мошенничества (далеко не все, скорее всего) подали заявления в полицию, но все признают, что такие дела редко доходят до благополучного разрешения – организаторы грабежа (возможно, термин в этом случае не юридический, но по смыслу совершенно верный) умело заметают следы, деньги давно уже обращены в криптовалюту, выведены и обналичены где-нибудь в далёкой стране.

Поэтому лучший совет в такой ситуации: – Будьте очень бдительны. Если вас убедительно пытаются привлечь к вложениям ваших родных средств в какие-то фонды, помочь больному ребёнку, оказать поддержку храбрым военным, сражающимся с агрессорами и террористами, скорее всего, вас “разводят”. Даже в том случае, если вам даёт совет ваш личный друг или родственник, всё равно будьте крайне остарожны – его самого, наверняка, обманули.

А это подделка. Сравните с настоящей (выше). Почувствуйте разницу!:

seven

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