Очередная мошенническая схема, на сей раз рассчитанная на жителей Квебека

Не менее восьмидесяти человек отдали свои деньги мошенникам, создавшим фиктивный сайт и подделавшим фотографию.

На этот раз о тщательно разработанном и хорошо подготовленном мошенничестве поведала Марина Орсини, известная квебекская актриса и ведущая телепрограмм, которую, наверняка, все видели на экранах своих телевизоров.

Перед вами две фотографии. На оригинальной Марина Орсини сфотографировалась с работниками благотворительного фонда Tel-jeunes и сотрудниками ресторана Homards. Фотография была сделана в 2022 году во время мероприятия по сбору средств, организованного этим обществом, которое занимается помощью подросткам Квебека. Сама актриса сотрудничает с фондом вот уже три десятка лет, и в течение многих лет она была представителем этого общества. Хотя она уже ушла на пенсию, но каждый год Марина Орсини принимает участие в благотворительном ужине фонда.

На второй фотографии, которую мы публикуем ниже, сразу же видно, что именно заменили мошенники – лого и изображения на фартуках, добавление плаката на стене. К тому же, в фотографии незаконно используется название и логотип известного бренда 7-Eleven. Фотография смонтирована со знанием дела, любой, кто на неё посмотрит, признает, что та настоящая. На этой фальшивке Марина Орсини, якобы, рекламирует инвестиционный фонд 7-Eleven, выглядит довольной и призывает всех вложиться в эту финансовую компанию. Тем более, что та работает под эгидой уважаемого 7-Eleven.

Благодаря этой фотографии только в Квебеке мошенникам удалось облапошить не менее восьмидесяти человек. У них воры выманили сотни тысяч долларов – по словам одной из жертв, она “вложила в компанию” 18 тысяч долларов (скорее всего, и почти наверняка, в других провинциях жертв мало – всё же Марина Орсини очень известна именно в Квебеке).

Разумеется, и сама актриса, и жертвы мошенничества (далеко не все, скорее всего) подали заявления в полицию, но все признают, что такие дела редко доходят до благополучного разрешения – организаторы грабежа (возможно, термин в этом случае не юридический, но по смыслу совершенно верный) умело заметают следы, деньги давно уже обращены в криптовалюту, выведены и обналичены где-нибудь в далёкой стране.

Поэтому лучший совет в такой ситуации: – Будьте очень бдительны. Если вас убедительно пытаются привлечь к вложениям ваших родных средств в какие-то фонды, помочь больному ребёнку, оказать поддержку храбрым военным, сражающимся с агрессорами и террористами, скорее всего, вас “разводят”. Даже в том случае, если вам даёт совет ваш личный друг или родственник, всё равно будьте крайне остарожны – его самого, наверняка, обманули.

А это подделка. Сравните с настоящей (выше). Почувствуйте разницу!: