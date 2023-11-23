Забастовка за здоровье: в университетской больнице отложено 2000 приемов и 130 операций

Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой

🔸 ФБР завершило расследование взрыва автомобиля на Радужном мосту на границе США и Канады. На месте инцидента не обнаружено взрывных веществ, связи с терроризмом не выявлено. Дело передано местной полиции.

🔸 Городские власти Монреаля заключили контракт на $150 миллионов с организацией Proanima о создании и эксплуатации приюта для животных в 2026 году, который будет обслуживать все районы Монреаля.

🔸 Королевский монетный двор Канады представил новые монеты с профилем короля Карла III.

🔸 У частной авиакомпании Air Canada всего 6,4% акций принадлежит канадскому правительству, а крупнейшие акционеры: ETF Series Solutions-U.S. Global Jets ETF, международные фонды Vanguard Stock Index и JP Morgan ETF Trust​​​​.

🔸 Суд присяжных в Канаде признал бывшего главу разведывательной службы Королевской канадской конной полиции Камерона Ортиса виновным в утечке государственной тайны.

🔸 Что более выгодно: покупать недвижимость или снимать ее? На эти вопросы отвечает Ольга Успенская, профессиональный риелтор с моноголетнем стажем работы.

🔸 Осторожно – мошенникив Квебеке! Не менее восьмидесяти человек отдали свои деньги мошенникам, создавшим фиктивный сайт и подделавшим фотографию.

🔸 Музей Редпат Университета Макгилла признан одним из лучших музеев Канады, в котором проводятся различные международные конференции и семинары на национальном уровне.

🔸 Александра Мельникова, консультант по иммиграции в Канаду: что делать, если у вас нет канадского родственника, который может выступить гарантом по воссоединению семьи в Канаде.

🔸 Международный совет по крикету (ICC) запретил трансгендерным игрокам принимать участие в женских международных матчах , опасаясь отсутсвия честной борьбы и за безопасность игроков.

🔸 В субботу, 24 ноября, в Монреаль торжественно вступает сам Дед Мороз (Père Noël, Санта-Клаус и прочие имена тоже в ходу.

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