560 тысяч трудящихся вышли на забастовку. Многотысячные манифестации по всему Квебеку

Сотни тысяч трудящихся не вышли на работу. Но вышли на манифестации протеста и в поддержку своих требований. Манифестации, пикеты, митинги прошли по всему Квебеку.

Десятки лет Квебек не видел такого размаха забастовочного движения – говорят, в последний раз нечто похожее имело место в 1960 году, но и тогда всеобщая забастовка была, скорее, актом поддержки правительства, которое объявило о необходимости проведения широких реформ (тот период получил название “Мирной революции – révolution tranquille”).

В четверг же на улицы вышли 560 тысяч работников общественных служб. Улицы были заполнены демонстрантами либо с красными, либо с зелёными флагами и плакатами, в куртках, халатах, шапочках соответствуюших цветов. Почему красный и зелёный цвета? Потому что это официальная расцветка профсоюзов общественных служб.

Во всём Квебеке были закрыты все государственные школы, все колледжи, сежепы, детские сады и многочисленные учреждения. Около многих школ стояли пикеты забастовщиков, люди били в барабаны и дудели в трубы, иногда выскакивали на улицу перед автомобилями, размахивая флагами и стараясь привлечь внимание водителей, которые снижали скорость, чтобы избежать аварии, и, как правило, звуком клаксонов выражали поддержку пикетчикам.

В центре Монреаля тысячи забастовщиков прошли маршем по бульвару René-Lévesques, тоже гремя барабанами (к сожалению, прямо под окнами больницы CHUM). Одновременно, другие демонстрации прошли в парке Жарри, перед колледжем Мезонёф, перед сежепом Vieux-Montréal и в других местах города. Такие же манифестации прошли и в других городах.

Но забастовка тремя днями – 21-23 ноября не ограничилась. Если Сежепы и другие учреждения в пятницу работу возобновляют, школы остаются закрытыми. Забастовка, как и предупреждали руководители профсоюзов, теперь будет бессрочной. Что это означает? Только то, что она закончится как только правительство пойдёт на уступки. Завтра? В понедельник 26 ноября? Или через месяц? Этого никто не знает. Неоднократные заверения, что вот-вот будет достигнуто соглашение, оказались беспочвенными. Пока соглашений о повышении зарплат, о пересмотре часов работы и т.д. нет, а обе стороны упираются и отступать не собираются.

Надо заметить, что ситуация резко обострилась после решения правительства Квебека подарить 5 миллионов долларов хоккейной команде Кинг из Лос-Анджелеса за то, что те приедут в Квебек с визитом. Якобы, такой визит вызовет наплыв туристов, расходы возместятся сторицей. Но народ это решение разозлило. И хотя правительство 22 ноября отменило свое решение, снизить накал страстей не удалось, люди заявили – “ах, так! На иностранных гостей деньги нашлись, на нас нет? А вот вам!” Понять возмещение можно, вообще-то.

Правительство заявляет о готовности рассмотреть новые предложения, призывает профсоюзы к “гибкости”, но воз и ныне там.

Одним словом, положение в Квебеке остаётся крайне напряжённым, возобновления школьных занятий не видно, ждём дальнейших событий.