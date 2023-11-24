Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Авторы Меган Хорхенсен Рекордное число бастующих в Квебеке
maif
Манифестация на бульваре Рене-Левек перед больницей CHUM. Фото Меган Хорхенсен.

Рекордное число бастующих в Квебеке

Megan Jorgensen Ноя 24, 2023 Меган Хорхенсен, Новости, Общество, Политика, Работа, Финансы Оставить комментарий 50 Просмотров

560 тысяч трудящихся вышли на забастовку. Многотысячные манифестации по всему Квебеку

Сотни тысяч трудящихся не вышли на работу. Но вышли на манифестации протеста и в поддержку своих требований. Манифестации, пикеты, митинги прошли по всему Квебеку.

Десятки лет Квебек не видел такого размаха забастовочного движения – говорят, в последний раз нечто похожее имело место в 1960 году, но и тогда всеобщая забастовка была, скорее, актом поддержки правительства, которое объявило о необходимости проведения широких реформ (тот период получил название “Мирной революции – révolution tranquille”).

В четверг же на улицы вышли 560 тысяч работников общественных служб. Улицы были заполнены демонстрантами либо с красными, либо с зелёными флагами и плакатами, в куртках, халатах, шапочках соответствуюших цветов. Почему красный и зелёный цвета? Потому что это официальная расцветка профсоюзов общественных служб.

Во всём Квебеке были закрыты все государственные школы, все колледжи, сежепы, детские сады и многочисленные учреждения. Около многих школ стояли пикеты забастовщиков, люди били в барабаны и дудели в трубы, иногда выскакивали на улицу перед автомобилями, размахивая флагами и стараясь привлечь внимание водителей, которые снижали скорость, чтобы избежать аварии, и, как правило, звуком клаксонов выражали поддержку пикетчикам.

В центре Монреаля тысячи забастовщиков прошли маршем по бульвару René-Lévesques, тоже гремя барабанами (к сожалению, прямо под окнами больницы CHUM). Одновременно, другие демонстрации прошли в парке Жарри, перед колледжем Мезонёф, перед сежепом Vieux-Montréal и в других местах города. Такие же манифестации прошли и в других городах.

Но забастовка тремя днями – 21-23 ноября не ограничилась. Если Сежепы и другие учреждения в пятницу работу возобновляют, школы остаются закрытыми. Забастовка, как и предупреждали руководители профсоюзов, теперь будет бессрочной. Что это означает? Только то, что она закончится как только правительство пойдёт на уступки. Завтра? В понедельник 26 ноября? Или через месяц? Этого никто не знает. Неоднократные заверения, что вот-вот будет достигнуто соглашение, оказались беспочвенными. Пока соглашений о повышении зарплат, о пересмотре часов работы и т.д. нет, а обе стороны упираются и отступать не собираются.

Надо заметить, что ситуация резко обострилась после решения правительства Квебека подарить 5 миллионов долларов хоккейной команде Кинг из Лос-Анджелеса за то, что те приедут в Квебек с визитом. Якобы, такой визит вызовет наплыв туристов, расходы возместятся сторицей. Но народ это решение разозлило. И хотя правительство 22 ноября отменило свое решение, снизить накал страстей не удалось, люди заявили – “ах, так! На иностранных гостей деньги нашлись, на нас нет? А вот вам!” Понять возмещение можно, вообще-то.

Правительство заявляет о готовности рассмотреть новые предложения, призывает профсоюзы к “гибкости”, но воз и ныне там.

Одним словом, положение в Квебеке остаётся крайне напряжённым, возобновления школьных занятий не видно, ждём дальнейших событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*