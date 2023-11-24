Опубликован список самых безопасных стран — Канада не попала в первую десятку

Положение в мире всё напряжённее, уровень безопасности всё ниже, жить почти всюду становится всё опаснее. Таков печальный вывод экспертов-социологов.

Согласно только что опубликованному ежегодному отчёту Института Экономики и Мира, Канада находится на одиннадцатом месте в списке стран, составленном на основе безопасности их для жителей и гостей. Первое место в списке занимает самая безопасная страна, а последнее — самая опасная.

В индексе безопасности учитывается внутренняя криминальная обстановка, политические дрязги, внутреннние военные конфликты, международные конфликты с участием соответствующей страны, уровень опасности природных катаклизмов (от наводнений и оползней до извержений вулканов и цунами), и другие факторы, которые могут влиять на причинение вреда здоровью или же привести к насильственной смерти людей

Итак, первое место в 2023 году завоевала Исландия — она считается самой безопасной страной, где меньше всего преступлений, где нет конфликтов, которые могут привести к гибели участников их или же нейтральных лиц, где не происходили серьёзные катаклизмы (имели место несколько извержений вулканов, но обошлось без жертв, хотя индекс эти извержения подпортили, но не так, чтобы Исландия потеряла звание самой безопасной страны в мире.

Второе место занимает Дания, третье — Ирландия. За ними следуют Новая Зеландия, Австрия, Сингапур, Португалия, Словения (страна из бывшей Югославии), Япония и Швейцария. Это первая великолепная десятка.

Канада открывает вторую десятку, занав почётное, но всё же всего лишь одиннадцатое место в рейтинге безопасности. Но зато Канада опередила следующие за ней Чехию, Финляндию, Хорватию, Германию, Нидерланды, Бутан, Венгрию, Малайзию и Бельгию, которая замыкает вторую десятку.

Перичислять все 163, которые оценены в рейтинге, мы не будем, но отметим следующие: Эстония — 25ое место. Словакия — 26, Литва — 36, Молдавия — 57, Казахстан — 76, Узбекистан — 86, Грузия — 94, Азербайджан — 95, Туркменистан — 100, Киргизия — 101, Таджикистан — 102, Белорусия — 116.

Украина и Россия следуют друг за другом — Украина занимает в рейтинге 157ое место, а Россия — 158ое! Если позицию Украины в списке понять можно, то позицию, занимаемую Россией объяснить сложно. Позади России лишь Народная Республика Конго, Южный Судан, Сирия, Йемен и Афганистан, который замыкает таблицу.

Люопытно, что США занимает место ближе к концу — 131. На строку выше поднялась даже Южная Африка!

В Латинской Америке самыми опасными странами стали Венесуэла и Колумбии (в обеих стоят у власти левые режимы с соответстующими позициями и на мировой арене), они делят 140-141 места.

Израиль занимает 143е место, а Палестина (она указана, как страна) — 134е. То есть, в Палестине безопаснее жить, чем в Израиле. Но тут важно отметить, что факторы оценивались до кровавого нападения бандитов на мирных жителей в Израиле, что привело к резкой эскалации конфликта.

Могут возникнуть закономерные вопросы и сомнения об объективности списка, но он составляется каждый год вот уже сорок лет на основе факторов, которые никогда не меняются, и до сих пор рейтинг не ставился под сомнение странами, которые в нём упомянуты.

К сожалению, в 2023 году (без учёта, как выше сказано, конфликта на Ближнем востоке), 79 стран из 163 положение в области безопасности ухудшили. Более того, количество смертей в военных конфликтах резко выросло (только в Эфиопии в боях погибли сто тысяч человек), а от голода и эпидемий погибли не менее двухсот тысяч человек.

Самым спокойным и мирным регионом считается в 2023 году Европа, но за исключением, конечно двух стран — Россия ведёт войну против Украины. Обе страны резко ухудшили своё положение в рейтинге безопасности, что логично.

Что касается беженцев, то на сегодняшний день 15 стран в мире потеряли свыше 5% своего населения из-за бегства их граждан из этих стран. Среди многих других данных, включая данные по экономике, прогнозы и прочие, можно сказать, что в этом году в мире погибло больше людей, чем в любой год за последние тридцать лет.