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Новости Консульство Монголии открылось в Торонто
Фото: https://rgdb.ru/

Консульство Монголии открылось в Торонто

Виктория Христова Ноя 24, 2023 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 25 Просмотров

В Торонто было открыто Консульство Монголии, в рамках официального визита главы внешнеполитического ведомства Монголии Батмунхийна Батцэцэга в Канаду. 
Фото: https://asiarussia.ru/

Прошла встреча с представителями граждан Монголии, проживающими и работающими в Оттаве и Монреале, которая была организована по просьбе пресс-службы МИД Монголии. Во время встречи министр Батцэцэг рассказал о политике и действиях правительства, направленных на поддержку граждан, проживающих за рубежом, и обменялась мнениями с участниками встречи.

По данным источника, в Канаде проживает около 2300 граждан Монголии, большинство из которых живет в Оттаве,  Торонто, Монреале, Квебеке, Калгари и Ванкувере.

В тот же день глава МИД Монголии приняла участие в церемонии открытия Почетного консульства Монголии в Торонто. На этой церемонии присутствовали главы консульств других государств, почетные консулы, представители бизнеса и граждане Монголии, проживающие в Торонто.

Почетным консулом Монголии в провинции Онтарио стал Брайан Уилферт, который начал исполнять свои обязанности в июле этого года. Кроме провинции Онтарио, Монголия также имеет почетные консульства в Квебеке, Альберте и Британской Колумбии.

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