Президент Египта не допускает возможности перемещения палестинцев в его страну

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что перемещение палестинцев из сектора Газа в его страну никогда не допустят власти. Об этом он сказал 21 ноября на внеплановой встрече лидеров стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).

В ходе обсуждения ситуации на Ближнем Востоке ас-Сиси заявил, что вытеснение палестинцев из сектора Газа в Египет – это “красная линия, и мы никогда не примем и не допустим данного расклада”.

Он объяснил, что из-за проблем с беженцами в Египте он опасается того, что “исторические права палестинцев никогда не будут соблюдены”, если они покинут Западный Берег и сектор Газа.

Египетский лидер заявил, что произошло непродуманное и бесчеловечное обострение палестино-израильского конфликта. “Машина убийств”, не делающая различий между бойцами и детьми, стариками, женщинами, стала позором для человечества.

По словам ас- Сиси Израиль решил, что путем “коллективного наказания и массовых убийств” можно ликвидировать палестинский вопрос за счет перемещения народа и захвата земель, отметил Ас-Сиси.

В свою очередь, ЦАХАЛ не допускает возвращения палестинцев в северные районы сектора Газа, пока там продолжается военная операция. Об этом заявил представитель израильской армии Авичай Адраи.

Адраи отметил, что израильские военные в данный момент находятся на согласованных позициях, и что северная часть палестинского анклава пока остается зоной боевых действий.