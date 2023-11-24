Канадские власти поддержали право фермеров ремонтировать свое оборудование

Правительство Канады выступает за изменение закона о конкуренции, призывая законодателей предоставить фермерам субсидии, позволяющие им получать оплату от производителей за ремонт своей техники.

Речь идет о программном обеспечении и модулях для сельскохозяйственного оборудования, недоступных владельцам оборудования.Исполнительный директор Grain Growers of Canada заявил, что предоставление производителям доступа к инструментам и программному обеспечению для обслуживания своего оборудования, такого как тракторы и комбайны, будет способствовать созданию справедливых отношений между производителями и потребителями.

Право на ремонт позволит производителям сэкономить время в критические моменты полевых работ.Уэрхэм из Североамериканской ассоциации дилеров оборудования защищал право производителей держать в секрете инструменты и методы ремонта.

Он заявил, что фермеры могут ремонтировать 98% сельскохозяйственной техники.Уэрхэм назвал два процента, к которым мы не разрешаем доступ, критически важными по критериям безопасности и выбросов.Глава Минэкономразвития заявил, что владельцы, получив инструменты, повредят свое оборудование.