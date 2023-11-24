Покупка американских беспилотников Канадой откладывается

В свете требований операций в северных регионах, Канада откладывает планы на приобретение беспилотных летательных аппаратов MQ-9B Reaper на сумму 3,6 млрд долларов, так как они нуждаются в адаптации к суровым канадским условиям и особенностям климата.

Об этом заявила представитель министерства обороны Андре-Анн Пулен в интервью Defense News 24 ноября.

По словам Пулен, чтобы успешно работать в высоких северных широтах, включая Арктику, необходимо интегрировать спутниковые и авиационные антенны, а также связанные компоненты, которые ранее не были включены в систему MQ-9.

Ранее министр обороны Канады Билл Блэр выразил мнение о необходимости пересмотра распределения бюджета и увеличения финансирования министерства обороны, которое сталкивается с сокращением финансирования и другими проблемами.

Канада вела переговоры с США о закупке беспилотников MQ-9 Reaper в США в рамках проекта Remote Pilot System, целью которого является создание парка беспилотных летательных аппаратов для канадских ВВС. Оттава отложила сделку, в результате чего реализация проекта была отложена на 2025–2028 годы.