“Отель для двоих” и новинки для всех! Включайте eTVnet

Никита, владелец небольшой московской турфирмы, готовится исполнить детскую мечту и купить отель “Счастье” на берегу моря, в котором работал его отец. Карина, топ-менеджер агентства недвижимости, вот-вот заключит главную сделку в своей жизни и получит долю в компании. Герои знакомятся в самолете, влюбляются друг в друга с первого взгляда, но и представить не могут, что оба несвободны, да еще летят на одну сделку. Никите и Карине предстоит сразиться за один и тот же отель.
Ольга и Игорь давно женаты, у них взрослая дочь. Внезапно Игорь влюбляется в подругу своей дочери. Ольга выставляет Игоря за порог и подает на развод. Игорь вынужден переселиться к своей избраннице и ее импозантной матери Ирине, своей ровеснице.
Школьная учительница Ульяна похожа на героиню советских фильмов – она независима, принципиальна и одинока. Решая проблемы сына, Ульяна отправляется в Москву и знакомится с бизнесменом Владимиром. Владимир представляется простым строителем, а вскоре узнает, что больше, чем богатых мужчин, Ульяна ненавидит только лживых.
Шесть лет назад Мария была осуждена за убийство. Маленький городок, где все знают друг друга, до сих пор в недоумении: как молодая женщина могла убить своего мужа? Только сама Мария знает правду и цену этого трагического события из прошлого. Долгожданное возвращение домой становится для нее настоящим испытанием.
Чтобы исправить ошибку прошлого, Олюшка решает найти и воссоединить двух возлюбленных, которых когда-то рассорила ее мать. План срабатывает, и спустя тридцать лет бывшие возлюбленные встречаются снова. Но эта встреча оборачивается катастрофой и разрушает сложившуюся жизнь всех близких Олюшки. Ей предстоит вернуть все на свои места, восстановить мир в собственной семье и обрести настоящую любовь…
Со стороны Марина и Александр – счастливая и любящая пара, которая за пятнадцать лет не растеряла чувств друг к другу. У Александра есть взрослый сын, но супруги мечтают о совместном ребенке. Но у Марины очень мало шансов выносить ребенка, а Александр устал от врачей, бесконечных анализов и нервных срывов жены. В конце концов, он увлекается Алисой, даже не подозревая, что в нее влюблен его сын. Алиса же решает увести Александра из семьи во что бы то ни стало. Хрустальное счастье Марины рассыпается в один момент. Она теряет все и вскоре оказывается в психиатрической клинике.
Юра с Элиной поженились совсем юными по большой любви. Но совместная жизнь у молодых сразу не задалась. Юре никак не везло с работой, и после рождения ребенка терпению Элины пришел конец, и она прогнала “мужа-неудачника”. Прошли годы. Элина выстроила свой идеальный мир. У нее отличная карьера и замечательная уютная квартира. Вот только новая любовь так и не пришла. Всю свою заботу и опеку женщина направляет на сына Ваню, который давно вырос и с трудом выносит эту комфортную клетку. Но однажды давление матери становится невыносимым, и Ваня решает найти отца.
Сима одна воспитывает троих детей и работает уборщицей. Личной жизни у нее нет, всю себя она посвящает детям. Всегда неунывающая и жизнерадостная Серафима конфликтует только с одним человеком – соседом Борисом, который всегда ставит машину на детской площадке. У Бориса в жизни тяжелый период – он разводится с женой, а тут еще и соседка подливает масла в огонь. Вражда доходит до того, что Сима в порыве злости поджигает его машину.
Пережив непростой развод с мужем, Елена приезжает из Петербурга в родной Речногорск. Она не готова к новым отношениям, для нее сейчас главное – успеть в срок выполнить заказ по благоустройству городского парка. До сих пор в городе было две компании по озеленению, принадлежащие друзьям – Дронову и Василькову. И теперь, опасаясь, что Елена составит им конкуренцию, они решают вынудить ее отказаться от проекта. Для это они нанимают “профессионального вредителя”, “специалиста по разорению компаний”. Тот берется выполнить заказ, и неприятности начинают сыпаться на Лену одна за другой.
До свадьбы Катерины и Валеры остается ровно семь дней. Молодые люди любят друг друга, но кажется, что весь мир ополчился против них. Родители молодых – из разных миров. Отец Катерины – фермер-неудачник, пытающийся “подняться” на разведении страусов. Отец Валеры – очень богатый бизнесмен. Невеста должна получить наследство, по завещанию ее деда, в день собственной свадьбы. Но по условиям того же завещания, в день свадьбы отец Катерины теряет возможность управлять капиталами…
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