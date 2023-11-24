“Отель для двоих” и новинки для всех! Включайте eTVnet

Что нового появилось за эту неделю на сайте интерактивного ТВ eTVnet ? Десять новинок сервиса собрали для нас с вами киноэксперты этого отличного сервиса.

Отель для двоих

Никита, владелец небольшой московской турфирмы, готовится исполнить детскую мечту и купить отель “Счастье” на берегу моря, в котором работал его отец. Карина, топ-менеджер агентства недвижимости, вот-вот заключит главную сделку в своей жизни и получит долю в компании. Герои знакомятся в самолете, влюбляются друг в друга с первого взгляда, но и представить не могут, что оба несвободны, да еще летят на одну сделку. Никите и Карине предстоит сразиться за один и тот же отель.

Квартирка

Ольга и Игорь давно женаты, у них взрослая дочь. Внезапно Игорь влюбляется в подругу своей дочери. Ольга выставляет Игоря за порог и подает на развод. Игорь вынужден переселиться к своей избраннице и ее импозантной матери Ирине, своей ровеснице.

Четвертый пассажир

Школьная учительница Ульяна похожа на героиню советских фильмов – она независима, принципиальна и одинока. Решая проблемы сына, Ульяна отправляется в Москву и знакомится с бизнесменом Владимиром. Владимир представляется простым строителем, а вскоре узнает, что больше, чем богатых мужчин, Ульяна ненавидит только лживых.

Обратный билет

Шесть лет назад Мария была осуждена за убийство. Маленький городок, где все знают друг друга, до сих пор в недоумении: как молодая женщина могла убить своего мужа? Только сама Мария знает правду и цену этого трагического события из прошлого. Долгожданное возвращение домой становится для нее настоящим испытанием.

Олюшка

Чтобы исправить ошибку прошлого, Олюшка решает найти и воссоединить двух возлюбленных, которых когда-то рассорила ее мать. План срабатывает, и спустя тридцать лет бывшие возлюбленные встречаются снова. Но эта встреча оборачивается катастрофой и разрушает сложившуюся жизнь всех близких Олюшки. Ей предстоит вернуть все на свои места, восстановить мир в собственной семье и обрести настоящую любовь…

Хрустальное счастье

Со стороны Марина и Александр – счастливая и любящая пара, которая за пятнадцать лет не растеряла чувств друг к другу. У Александра есть взрослый сын, но супруги мечтают о совместном ребенке. Но у Марины очень мало шансов выносить ребенка, а Александр устал от врачей, бесконечных анализов и нервных срывов жены. В конце концов, он увлекается Алисой, даже не подозревая, что в нее влюблен его сын. Алиса же решает увести Александра из семьи во что бы то ни стало. Хрустальное счастье Марины рассыпается в один момент. Она теряет все и вскоре оказывается в психиатрической клинике.

Совсем чужие

Юра с Элиной поженились совсем юными по большой любви. Но совместная жизнь у молодых сразу не задалась. Юре никак не везло с работой, и после рождения ребенка терпению Элины пришел конец, и она прогнала “мужа-неудачника”. Прошли годы. Элина выстроила свой идеальный мир. У нее отличная карьера и замечательная уютная квартира. Вот только новая любовь так и не пришла. Всю свою заботу и опеку женщина направляет на сына Ваню, который давно вырос и с трудом выносит эту комфортную клетку. Но однажды давление матери становится невыносимым, и Ваня решает найти отца.

Злоумышленница

Сима одна воспитывает троих детей и работает уборщицей. Личной жизни у нее нет, всю себя она посвящает детям. Всегда неунывающая и жизнерадостная Серафима конфликтует только с одним человеком – соседом Борисом, который всегда ставит машину на детской площадке. У Бориса в жизни тяжелый период – он разводится с женой, а тут еще и соседка подливает масла в огонь. Вражда доходит до того, что Сима в порыве злости поджигает его машину.

Розы и шипы

Пережив непростой развод с мужем, Елена приезжает из Петербурга в родной Речногорск. Она не готова к новым отношениям, для нее сейчас главное – успеть в срок выполнить заказ по благоустройству городского парка. До сих пор в городе было две компании по озеленению, принадлежащие друзьям – Дронову и Василькову. И теперь, опасаясь, что Елена составит им конкуренцию, они решают вынудить ее отказаться от проекта. Для это они нанимают “профессионального вредителя”, “специалиста по разорению компаний”. Тот берется выполнить заказ, и неприятности начинают сыпаться на Лену одна за другой.

Семь дней до свадьбы

До свадьбы Катерины и Валеры остается ровно семь дней. Молодые люди любят друг друга, но кажется, что весь мир ополчился против них. Родители молодых – из разных миров. Отец Катерины – фермер-неудачник, пытающийся “подняться” на разведении страусов. Отец Валеры – очень богатый бизнесмен. Невеста должна получить наследство, по завещанию ее деда, в день собственной свадьбы. Но по условиям того же завещания, в день свадьбы отец Катерины теряет возможность управлять капиталами…

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