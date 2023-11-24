Cамый внушительный жилой комплекс Logisco, расположенный в Левисе – немного о нем

Самый внушительный проект группы недвижимости Logisco реализуется в районе Дежарден, в Леви, в то время как первые два здания GC District – коммерческий и жилой проект – строятся с конца лета.

Этот первый этап включает строительство 12-этажной башни и 7-этажного жилого дома с коммерческим цокольным этажом площадью почти 6500 квадратных футов.

Проект Logisco, расположенный на углу бульвара Guillaume-Couture и улицы Président-Kennedy, с капиталовложениями в размере 95 миллионов долларов, позволит добавить 264 единицы жилья в центре города, которые будут доступны уже с 2025 года.

«Строительство подобного жилья рассчитанных на несколько лет, которые будут способствовать оживлению центра Леви, привлекая к нему сотни людей и местные магазины», – описывает Мишель Парент, президент Logisco.

Проект, который обретает форму, расположен недалеко от района Miscéo, где, в частности, находится Конгресс-центр Леви. В этом районе, в частности, располагался публичный рынок Леви, который после всего лишь пяти лет эксплуатации был вынужден закрыть свои двери в 2019 году из-за нехватки клиентов. Ресторан Cosmos, расположенный по соседству, также был вынужден закрыть свои двери в июне 2020 года, сильно пострадав от пандемии.

Несмотря на это, президент Logisco уверен в потенциале коммерческого подразделения GC District.

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