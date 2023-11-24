Американская пищуха – самый знатный любитель цветов в квебекских, канадских и американских лесах

Малыш, который неустанно собирает букеты цветов, бережно хранит их и наслаждается внешним видом, ароматом и … вкусом.

Не только мы, люди, собираем цветы, делаем букеты и украшаем ими свои жилище. Американская пищуха (да, так этот зверёк и называется!), оказывается, тоже любитель цветочных букетиков. Эти зверьки – внешне напоминающие хомячков (с которыми пищух часто путают), но относящиеся к семейству зайцев, обожают собирать цветочки всех видов в качестве любимой еды (хотя не только цветы, но и любую зелень). В условиях грозных канадских зим, для того, чтобы пищухе выжить, если надо запастить огромным количеством еды, отсюда и любовь к букетам – ведь не по одному же цветочку или стебельку таскать в норку. Дело в том, что пищуха не не впадает в зимнюю спячку, сидит все зимние месяцы в норе, изредка выбираясь наружу, дабы проветриться и подышать свежим воздухом.

Пищухи без устали работают на сборе урожая всё лето, собирая стога и складируя их в глубоких норах. По словам канадских биологов, одна махонькая пищуха может совершить двести вылазок в день, собирая любимую еду. 200 сборов в день, а не в месяц! Одно семейство (самочка и самец) могут запросто заготовить за сезон до 30 килограммов сена!

Интересно, что пищухи собирают не только съедобные растения, но и ядовитые. Но это не от незнания, а только что того, чтобы ядовитые стебли и корни, хранящиеся вперемешку с полезными, предохраняли запасы от плесневения (ядовитые растения препятствуют распространению микробов). Первые зимние месяцы зверьки не едят вредные растения, откладывая их в сторону, а к весне, когда токсины окончательно выходят, их тоже принимают в пищу!

К тому же, пищухи предохраняют свои запасы от гниения и другим способом – часть урожая они выкладывают неподалёку от норки, раскладывая его на почве. Солнышко подсушивает зелень, после чего трудолюбивые животные утаскивают её в нору.

Пищухи упорно защищают свои права – животные они территориальные, и горе тому конкуренту, который решит утащить цветы, которые сушатся на солнце и которые собрал не он – хозяин тут же нападает и прогоняет воришку!

И биологи отмечают ещё один важный факт – чем больше в лесу пищух, тем лес здоровее, потому что пищухи способствуют обновлению почвы и насаждений. Но чем температура воздуха выше, тем пищух меньше – им нравится умеренный климат и холодная зима. Поэтому в Канаде и в Квебеке их много. Но вот в городах эти работяги селиться на любят – причина проста, там негде развернуться и скосить десятки килограммов сена, затащив его в глубокую нору со множеством туннелей.

В США эти милые трудяги живут почти всюду, в Канаде тоже. За исключением районов Дальнего севера.