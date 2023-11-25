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Новости В Канаде пообещали продолжать финансово поддерживать Украину и помогать обучению военных

В Канаде пообещали продолжать финансово поддерживать Украину и помогать обучению военных

Виктория Христова Ноя 25, 2023 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 40 Просмотров

Канада активно подтверждает свою военную поддержку Украине, отправляя ей значительное количество стрелкового оружия и патронов.

 

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо объявил об этом на пресс-конференции после саммита Канада-ЕС, который проходил в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. В рамках данной инициативы будет передано более 11 тысяч штурмовых винтовок и свыше 9 миллионов патронов. Таким образом, Канада и ЕС подтверждают свою плотную военную помощь Украине и остаются надежными партнерами в обеспечении безопасности Киева.

В Пентагоне не все так оптимистично. Продолжение оказания помощи Украине возможно только после одобрения Конгрессом США выделения дополнительных средств из федерального бюджета страны, заявила 21 ноября заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.

Сингх рассказала, что Пентагон уже направил в Конгресс запрос на выделение дополнительных средств. «Нам нужна помощь Конгресса», — сказала она.

Ранее сообщалось, что США примут решение о продолжении военной поддержки Украины не ранее середины декабря или в начале 2024 года. Пока решение не принято, поставки военной помощи на Украину ограничиваются.

 

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