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Новости В Мире Единичное изменение в мозге может оповестить о болезни Альцгеймера
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Позаботимся о здоровье пожилых людей!

Единичное изменение в мозге может оповестить о болезни Альцгеймера

Виктория Христова Ноя 25, 2023 В Мире, Здоровье, медицина, Новости Оставить комментарий 44 Просмотров

Новое проведенное недавно исследование показало, что сокращение гиппокампа вызывает снижение когнитивных способностей человека независимо от того, есть ли в мозге человека амилоид или тау.

Это единственное изолированное изменение мозга может сигнализировать  и указывать о начавшейся болезни Альцгеймера.

Для проведения своего исследования ученые собирали данные 128 пожилых людей в течение десяти лет. В начале исследования у участников не было замечено никаких признаков когнитивных нарушений. Но постепенно результаты исследования менялись.

Исследователи собрали данные о том, как участники выполняли когнитивные тесты на протяжении всего периода наблюдения. Они также сделали снимки головного мозга, чтобы оценить объем гиппокампа участников и отследить, появились ли у них другие маркеры когнитивных проблем в мозге, такие как тау–клубки и амилоидные бляшки.

В результате было обнаружено, что сокращение гиппокампа коррелирует со снижением когнитивных способностей этих людей. Это было верно даже тогда, когда они исключили влияние двух других факторов – тау и амилоида – из своих анализов.

Чем быстрее происходило это сокращение, тем быстрее снижались когнитивные способности человека. И чем ниже объем гиппокампа человека в начале исследования, тем быстрее происходило сокращение.

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