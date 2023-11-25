Jeep отзывает более 45 тыс. гибридных Wrangler 4xe из-за угрозы пожара

После изучения отзывов клиентов, автопроизводитель обнаружил восемь инцидентов, связанных с возгоранием восьми автомобилей. Во всех случаях авто были припаркованы и выключены, а в шести из них — подключены к зарядке.

Это стало причиной для запуска отзывной кампании, затрагивающей 32 125 автомобилей Wrangler 4xe в США, 3 856 в Канаде и 9 249 в других странах, общим числом 45 230 внедорожников. Эти данные являются ориентировочными.

Проблема затронула модели Wrangler 4xe, выпущенные с 2020 по 2023 год. Производитель уже подготовил решение, включающее в себя обновление программного обеспечения. В случаях, когда обнаружится определенная ошибка, предусмотрена замена аккумуляторной батареи. По предварительным оценкам, дефект коснулся около одного процента транспортных средств.

К счастью, не было зарегистрировано ни одного травматического случая, связанного с этими возгораниями. В ближайшее время представители производителя свяжутся с владельцами задействованных в отзыве автомобилей, чтобы организовать их доставку к дилерам для исправления недочета.