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Новости Из истории Монреаля: мост Виктория
Фото: https://www.port-montreal.com/

Из истории Монреаля: мост Виктория

Виктория Христова Ноя 25, 2023 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 39 Просмотров

В 1859 году Grand Trunk Railroad открыла мост Виктория – железнодорожное сообщение через реку Святого Лаврентия, стоимостью 6 миллионов долларов.

 

Естественно, они не горели желанием делить трассу со своими конкурентами, а поэтому взимали по 10-12 долларов за прохождение моста с каждой машины – сумму, которую другие компании считали неразумной.

Вместо того чтобы платить этот сбор, грузовая компания Senécal’s Compagnie de Traverse de Chemin de fer d’Hochelaga à Longueuil разработала систему транспортировки железнодорожных вагонов на пароме в летние месяцы, а зимой они проложили железную дорогу прямо по замерзшей реке. В хороший, морозный год ледяной мост был открыт с января по начало апреля.

Только после продолжительных холодов бурные воды ниже по течению от Lachine rapids замерзли настолько, что на лед были положены деревянные шпалы и железные рельсы.

Толщина льда должна была составлять не менее 60 см, чтобы локомотив мог выдержать расстояние в 2 километра между доками Монреаля и Лонгейя.

Сверхширокие балки, расположенные через каждые 7 футов, помогли распределить вес поездов по большей площади поверхности.

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