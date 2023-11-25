Розничные продажи в Канаде в сентябре выросли на 0,6%

















В сентябре нынешнго года розничные продажи в Канаде выросли на 0,6% относительно предыдущего месяца, согласно данным Статистического управления страны. Показатель совпал с прогнозами аналитиков. Объем продаж в сентябре составил 66,463 млрд канадских долларов.

Рост был в основном связано с увеличением продаж автомобилей и запчастей, отмечается в сообщении. Но и другие розничные товары покупались и продавались более активно, чем нынешним летом.

В годовом выражении розничные продажи в Канаде в позапрошлом месяце выросли на 2,7%.

Розничные продажи без учета автомобилей в сентябре увеличились на 0,2% относительно предыдущего месяца. В номинальном выражении показатель составил 48,812 млрд канадских долларов. В годовом отношении продажи без учета авто увеличились на 1,2%.

Валовой внутренний продукт (ВВП) Канады при этома продемонстрировал практически нулевой рост по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает то же Статистическое управление страны.

Однако по сравнению с августом 2022 года, нынешний ВВП увеличился на 0,9% и составил 2,083 трлн канадских долларов в годовом выражении.

Объем промпроизводства в августе по отношению к июлю сократился на 0,2% после снижения на 0,4% месяцем ранее. Оборот розничной торговли ускорил снижение до 0,7% после 0,1% в июле.. Оборот оптовой торговли ускорил рост до 2,3% после 0,4% в июле. Объемы строительства не изменились.