Рождественские рынки в Монреале и окрестностях

Список рождественских рынков в Монреале и окрестностях города

Пора начинать готовиться к рождественским и новогодним праздникам. Адреса самых популярных и больших рождественских рынков.

Традиционные рождественские и новогодние праздники уже виднеются на горизонте. На них можно найти необычные подарки, работы местных ремесленников, портних, вышивальщиц, техников, художников, других мастеров… Говорить о пользе и интересе рождественских рынков как-то даже неудобно. Ниже приводим список, который составлен на основе нескольких предложений, опубликованных в разных источниках. Если мы пропустили что-то, не стесняйтесь добавить известные вам рынки:

Большой рождественский рынок в Квартале Спектаклей (Grand Marché de Noël au Quartier des Spectacles) : В самом центре Монреаля, вблизи станции Place-des-Arts. Десятки киосков местных умельцев, сладости, пирожные, поделки и прочее. Как всегда, какао (горячий шоколад) домашнего произвеодства и вкуснейшие домашние пирожки. Работает с 25 ноября по 30 декабря, но будет закрыт 25 декабря (заметьте, после Рождества, но перед Новым годом этот рынок тоже работает). Адрес : Place des Festivals – 1499, rue Jeanne-Mance, Монреаль.

Рождественская деревня на рынке Атвотер (Village de Noël du Marché Atwater) : открыт с 30 ноября по пятницам, субботам и воскресеньям. Работы ремесленников и художников со всей провинции, продажа домашнего вина, сладостей домашнего изготовления и многое другое. Разумеется, и продажа ёлок. Концерты и музыка сопровождают процесс покупок. От метро Lionel-Groulx пешком. Автостоянка рядом довольно большая. Адрес: Place du Marché Atwater – 138, av. Atwater, Монреаль.

Рынок Рождественски Веганский (Marché de Noël Végan). Открыт 2-3 декабря. Адрес: Maison du développement durable – 50, rue Sainte-Catherine O., Монреаль. Киоски с продуктами, одеждой, косметикой и многим другим. Все товары изготовлены “без эксплуатации животных” (так позиционирует себя рынок).

Рождественский Блошиный рынок (Puces Pop – Éditions des Fêtes) в здании церкви Saint-Denis на плато Мон-Руаяль: Два предрождественских конца недели. Десятки квебекских умельцев предлагают свои работы

Рынок в Доме Италии. Картины, скультура, украшения, керамика, вышивка, вязание, праздничные подарочные свечи, другие поделки ремесленников. Адрес: Casa D’Italia – 505, rue Jean-Talon E., Монреаль.

Адрес: Auditorium de Verdun – 4110, boul. LaSalle. Вердан. Не менее 90 художников представляют и продают свои работы.

Праздничный рынок Этси в Водрёй-Дорион (Marché des Fêtes Etsy Vaudreuil-Dorion): В Пинкуре (Pincourt), Faubourg de l’Île. Около семидесяти киосков мастеров.

Праздничный рынок Этси в Водрёй-Дорион (Marché des Fêtes Etsy Vaudreuil-Dorion): В Пинкуре (Pincourt), Faubourg de l’Île. Около семидесяти киосков мастеров. Time Out Market. С 7 по 10 декабря и с 14 по 17 декабря. Выставка-продажа рождественских подарков в Центре Итон. Адрес: Centre Eaton. Time Out Market – 705, rue Sainte-Catherine O., Монреаль.

Рынок Гурманов и Ремесленников (Marché de Noël spécial Gourmand et Artisanat). 16 и 17 декабря с 11 утра до 18 часов. Десятки художников и ремесленников представят свои работы и продают их по доступным ценам. Адрес: Плато Мон-Руаяль. Pop-up Lab Coworking – 4510, rue Cartier, Suite 201, Монреаль.

Noël dans le Parc. Рождественские продажи на площади Émilie-Gamelin, у метро Berri-Uqam. Кроме продажи подарков, можно посмотреть шоу, спектакли, послушать музыкантов, поиграть в игры. Адрес : Place Émilie-Gamelin – 1500, rue Berri, Монреаль и Parc Lahaie, 4921, бульвар Saint-Laurent.

Marché des Artisans Récuperateurs. Большой праздничный рынок. Адрес: Esplanade Tranquille – 1585, rue Clark, Монреаль.

В окрестностях Монреаля:

Рождественский рынок в Ассомпсьоне (город L’Assomption, пригород Монреаля): С 25 ноября по 23 декабря. Подарки, работы мастеров, продукты к столу, включая сладости, маринады и прочее, от сотен продавцов. Концерты сопровождают процесс.

Традиционный Рождественский рынок Лонгёя (Marché de Noël de Longueuil): Много оригинальных подарков, которые не найти в других местах. И продукты к празднику. Адрес: 340, rue Saint-Charles Ouest, Vieux-Longueuil.

Рождественский рынок в Шербруке (Marché de Noël de Sherbrooke): Речь об одном торжественном дне. Рынок мастеров работает 12 декабря в соборе Saint-Michel, 188 rue Marguerite и вокруг него.

Рождественский рынок в Жольет (Marché de Noël de Joliette): С 26 ноября по 23 декабря. Кроме киосков местных умельцев, угощения и ароматов, для детей устроен каток. Адрес: 445 rue Notre-Dame, Joliette.

Список, конечно, не полный, если есть желание добавить что-то, не стесняйтесь.