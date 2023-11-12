Канада приостановит выполнение обязательств по ДОВСЕ с 7 февраля 2024 года

Канада приостановит участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) с 7 февраля 2024 года в ответ на выход России из него. Об этом сообщили в канадском МИД.

Pакон о денонсации договора Россией вступил в силу 9 июня. Однако, как заявили в Министерстве иностранных дел РФ, окончательно процедура выхода из ДОВСЕ была завершена Москвой 7 ноября. В ведомстве подчеркнули, что сейчас даже формальное сохранение ДОВСЕ стало неприемлемым для России.

В канадском МИД считают, что выход РФ из ДОВСЕ «подрывает саму основу, на которой договор был создан, и создает неприемлемый дисбаланс в системе европейской безопасности». «В связи с этим в координации с нашими союзниками сегодня Канада уведомила депозитарий ДОВСЕ, что в соответствии с международным правом мы приостановим выполнение положений ДОВСЕ с 7 февраля 2024 года», — говорится в заявлении канадского ведомства.

В нем указали, что Оттава вместе с союзниками по НАТО осуждает выход Москвы из «знакового Договора об обычных вооруженных силах в Европе»

Ранее о намерении приостановить участие в ДОВСЕ заявили в Великобритании и США, а в НАТО поддержали это решение.