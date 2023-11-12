Конституционный суд Киргизии запретил менять отчество на матчество

Конституционный суд Киргизии пересмотрел ранее вынесенное решение и запретил использование матчества вместо отчества.

В конце июня суд признал, что в исключительных случаях совершеннолетний гражданин Киргизии в официальных документах может использовать матчество.

Согласно прошлому решению Конституционного суда Киргизии, использование матчества допускалось гражданами, достигшими 18 лет, которые пережили негативный опыт, связанный с ролью отца в их жизни.

При этом психологические либо физические травмы, полученные от отца, должны были подтверждаться судебным актом. Однако, как указали в суде, такая позиция вызвала широкий общественный резонанс, поскольку «преобладающая часть населения Киргизии воспринимает институт матчества как негативное явление, посягающее на моральные устои, ценности и традиции кыргызского народа».

«С учетом сложившихся обстоятельств председателем Конституционного суда 11 октября 2023 года было внесено на рассмотрение Конституционного суда представление о пересмотре решения от 30 июня 2023 года в части, касающейся института матронима. Решение окончательное и обжалованию не подлежит»,— говорится в документе, опубликованном на сайте Конституционного суда Киргизии.