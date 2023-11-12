Михаилу Ефремову – 60!

Михаил Олегович Ефремов — актер, режиссер, продюсер и наследник знаменитых звезд периода СССР Олега Ефремова и Аллы Покровской. В его творческом арсенале порядка 24 работ в разных театрах и более 190 сыгранных ролей в кино.
Дебют Михаила Ефремова в кино именно в главной роли состоялся в этой картине, которая является переосмыслением пьесы «Сирано де Бержерак» для советских подростков.
Артист играет школьника-поэта, который пишет стихи для своей возлюбленной, но их присваивает главный красавчик класса, который пытается завоевать ту же девушку. Хотя фильм не стал классикой по ряду причин, Михаил сыграл там по-настоящему гениально.
В ремейке «12 разгневанных мужчин» от Никиты Михалкова Михаил играет оптимистичного артиста, который пытается разнообразить затянувшееся судебное слушание с помощью юмора.
Театральная карьера артиста складывалась гладко. Он был в составе актеров «Чайки» по пьесе Антона Чехова, «Амадея» по пьесе Питера Шеффера, «Горя от ума» по пьесе Александра Грибоедова, «Бориса Годунова» по трагедии Александра Пушкина.
Находящийся в колонии Михаил Ефремов получил звание заслуженного артиста РФ в 1995 году. В его послужном списке — Госпремия в области литературы и искусства, кинопремия «Ника» и «Золотой орел».
В октябре стало известно о смерти дяди Ефремова, завещавшего ему недвижимость в двух километрах от Кремля — трехкомнатную квартиру на Олимпийском проспекте.
С юбилеем, Михаил Олегович! Вы еще многое сыграете, мы в это верим!