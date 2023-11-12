Михаилу Ефремову – 60!

10 ноября 2023 года Михаил Ефремов празднует 60-летний юбилей.

Михаил Олегович Ефремов — актер, режиссер, продюсер и наследник знаменитых звезд периода СССР Олега Ефремова и Аллы Покровской. В его творческом арсенале порядка 24 работ в разных театрах и более 190 сыгранных ролей в кино.

Дебют Михаила Ефремова в кино именно в главной роли состоялся в этой картине, которая является переосмыслением пьесы «Сирано де Бержерак» для советских подростков.

Артист играет школьника-поэта, который пишет стихи для своей возлюбленной, но их присваивает главный красавчик класса, который пытается завоевать ту же девушку. Хотя фильм не стал классикой по ряду причин, Михаил сыграл там по-настоящему гениально.

В ремейке «12 разгневанных мужчин» от Никиты Михалкова Михаил играет оптимистичного артиста, который пытается разнообразить затянувшееся судебное слушание с помощью юмора.

Театральная карьера артиста складывалась гладко. Он был в составе актеров «Чайки» по пьесе Антона Чехова, «Амадея» по пьесе Питера Шеффера, «Горя от ума» по пьесе Александра Грибоедова, «Бориса Годунова» по трагедии Александра Пушкина.

Одними из самых известных ролей Ефремова в кино считаются роль старшего лейтенанта Алексея Жгута в картине «Граница. Таежный роман», присяжного в драме «12», а также священника в «Дне выборов».

Находящийся в колонии Михаил Ефремов получил звание заслуженного артиста РФ в 1995 году. В его послужном списке — Госпремия в области литературы и искусства, кинопремия «Ника» и «Золотой орел».

В октябре стало известно о смерти дяди Ефремова, завещавшего ему недвижимость в двух километрах от Кремля — трехкомнатную квартиру на Олимпийском проспекте.

С юбилеем, Михаил Олегович! Вы еще многое сыграете, мы в это верим!