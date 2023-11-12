Канадцам следует ожидать высоких ставок в течение длительного времени

« У нас может возникнуть соблазн поверить, что низкие ставки, к которым мы привыкли, когда-нибудь вернутся. Но есть основания полагать, что этого может и не быть»,-заявила г-жа Роджерс в своем выступлении в четверг.

В подготовленном тексте своего выступления вице-губернатор указала, что структурные изменения в мировой экономике, такие как переход от сбережений к расходам бэби-бумеров, выходящих на пенсию, могут привести к повышению процентных ставок.

По ее словам, более высокий уровень государственного долга и геополитические риски, такие как война между Израилем и ХАМАС, также могут привести к повышению ставок.

Банк Канады динамично повышал процентные ставки в течение последних полутора лет, повысив целевую ключевую ставку с 0,25% до 5,0 % – самого высокого уровня с 2001 года.

Эти повышения были направлены на замедление инфляции после быстрого роста цен после пандемии.

Однако экономисты считают, что ставки, возможно, не вернутся к своим низким уровням, существовавшим до пандемии, поскольку мировая экономика претерпевает структурные изменения.

Канадцы уже почувствовали вкус жизни с более высокими процентными ставками, поскольку все больше и больше людей продлевают свои ипотечные кредиты по более высоким ставкам и сталкиваются с более высокими затратами по займам.

Г-жа Роджерс подчеркнула, что мир уже приспосабливается к реальности более высоких процентных ставок, оставляя мировой финансовой системе мало « пространства для маневра», если она столкнется с шоком.

По ее словам, переход к более высоким ставкам в долгосрочной перспективе станет большим изменением для всех, от правительств до предприятий и домашних хозяйств.

“Ранняя и постепенная адаптация снижает риск того, что в дальнейшем придется принимать резкие и даже дестабилизирующие меры», – сказала Роджерс.

Первый заместитель губернатора отметила, что данные показывают, что канадцы в настоящее время приспосабливаются к более высоким процентным ставкам, сокращая как свои расходы, так и спрос на кредиты.

Компании также испытывают давление со стороны повышения процентных ставок, поскольку спрос на их товары и услуги замедляется, а расходы на обслуживание долга растут.

Г-жа Роджерс предупредила, что грядут дальнейшие корректировки, поскольку предыдущие повышения ставок отразятся на экономике.

« Последствия повышения процентных ставок все еще распространяются по экономике. Нам нужно будет внимательно следить как за показателями кредитной напряженности, так и за данными опросов, чтобы увидеть, как компании и домохозяйства адаптируются»,-сказала она.

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