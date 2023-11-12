Бананы, как их хранить и как готовить блюда с бананами

Как лучше всего сохранять бананы и рецепты: оладьи с бананами, банановое суфле, телячьи антрекоты с бананами.

Как известно, бананы дозревают долгое время после того, как их снимают с куста (как правило, бананы на плантациях растут на больших кустах). Но они и портятся быстро – чернеют и превращаются в кашицу. Чтобы процесс замедлить, рекомендуется оборачивать бананы в пластиковую плёнку, потому что что процесс созревания банана сопровождается выделением этиленового газа, и чем больше газа испарилось, тем быстрее банан приходит в негодность. Плёнка же удерживает газ, тем самым препятствуя процессу созревания.

Можно хранить бананы и в холодильнике, что тоже замедляет процесс, но нельзя класть в холодильник зелёные бананы – они не дозреют до жёлтого цвета, а приобретут неприятные вкус и запах. Лучше всего хранить в тёмном месте, при комнатной температуре и отдельно от остальных фруктов.

Между прочим, нарезанные бананы, если вам надо их сохранить подольше, можно побрызгать лимонным соком. Несколько капель не испортят вкус и позволят долькам не почернеть, таким образом, например, ребёнок, который захватил с собой нарезанный банан в школу, съест фрукт, который сохранил свежесть. Но брызгать сок на кожуру бесполезно, он в этом случае не поможет.

А теперь три рецепта блюд с бананами:

Оладьи с бананами

Продукты для банановых оладышек:

мука – 1 стакан

яйцо – 1 (можно и два, чтобы тесто было гуще)

молоко – пол-стакана

бананы – 6 штук

сахар, соль, масло растительное

Приступим! Итак, берём полдюжины больших спелых бананов, обязательно очищаем, разминаем в кашицу, добавляя сахар и соль.

Стакан муки заливаем четвертью стакана молока, разбиваем яйцо, хорошенько вымешиваем тесто, а затем заливаем еще четвертью стакана молока. Теперь смешиваем тесто с банановой кашицей и начинаем выпекать блинчики. Лучше всего делать оладьи, потому что большие по диаметру оладьи могут прилипнуть к сковородке.

Подавать с фруктовым маслом. Если под рукой фруктового масла нет, то можно с вареньем, сливочным маслом или со сгущёнкой. Можно и со сметаной, с мёдом, с джемом – да как подают любые блины.

Учтите, что ни один африканец не мыслит жизни без банановых оладий. Если Вас не угостили ими в первый день приезда в Африку – внимательно проверьте билеты, скорее всего, вас завезли в Азию.

Банановое суфле

Доводим до кипения стакан молока, охлаждаем до теплого состояния Взбиваем 6 желтков с шестью столовыми ложками сахара и аккуратно, медленно, вливаем во взбитые желтки молоко. Шесть спелых бананов превращаем в пюре (шкурку-то снимите, а?) и кладем пюре в крем Добавляем шесть столовых ложек крахмала Укладываем массу в огнестойкую форму, промасленную Взбиваем 6 белков, добавляем в белки 2 столовых ложки сахара, продолжаем взбивать еще минуту Взбитый белок кладем на крем Ставим форму на решетку в духовку, нагретую до 200 градусов Цельсия Запекаем минут 40, иногда поглядывая. Учтите, что в начале готовки края формы должны быть выше уровня массы сантиметра на три, чтобы масса, набухнув, не вылилась из формы.

Телячьи антрекоты с бананами

Оказывается, обычные бананы с компании с мясом очень даже неплохо смотрятся.Хотя, разумеется, и без мяса, тоже вкусны. Но телячьи антрекоты с бананами изумительны.

Как же такую прелесть готовим:

Чистим два банана и режем их вдоль, каждый на две половинки Одну столовую ложку сливочного масла растапливаем на сковороде с одной чайной ложкой порошка карри и столовой ложкой мелко рубленого красного стручкового перца Кладем на конфорку фольгу, а на нее укладываем половинки бананов Поливаем их смесью растопленного масла и обжариваем по две минуты с каждой стороны, причем, когда перевернем банан, тоже поливаем его маслом После этого снимаем бананы с огня и ставим в теплое место Берем четыре антрекота из телятины, слегка отбиваем и жарим по четыре минуты на той же фольге Кладем сверху бананы и жарим еще минуту – пусть сок бананов оросит антрекоты, так сказать. Подаем гостям. Можно положить на блюдо и рассыпчатый рис.