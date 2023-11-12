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Бананы. Жёлтые бананы!

Рецепты блюд с бананами и советы по их хранению

Megan Jorgensen Ноя 12, 2023 Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Общество, Отдых, Полезные продукты, Сам себе ресторан Оставить комментарий 29 Просмотров

Бананы, как их хранить и как готовить блюда с бананами

Как лучше всего сохранять бананы и рецепты: оладьи с бананами, банановое суфле, телячьи антрекоты с бананами.

Как известно, бананы дозревают долгое время после того, как их снимают с куста (как правило, бананы на плантациях растут на больших кустах). Но они и портятся быстро – чернеют и превращаются в кашицу. Чтобы процесс замедлить, рекомендуется оборачивать бананы в пластиковую плёнку, потому что что процесс созревания банана сопровождается выделением этиленового газа, и чем больше газа испарилось, тем быстрее банан приходит в негодность. Плёнка же удерживает газ, тем самым препятствуя процессу созревания.

Можно хранить бананы и в холодильнике, что тоже замедляет процесс, но нельзя класть в холодильник зелёные бананы – они не дозреют до жёлтого цвета, а приобретут неприятные вкус и запах. Лучше всего хранить в тёмном месте, при комнатной температуре и отдельно от остальных фруктов.

Между прочим, нарезанные бананы, если вам надо их сохранить подольше, можно побрызгать лимонным соком. Несколько капель не испортят вкус и позволят долькам не почернеть, таким образом, например, ребёнок, который захватил с собой нарезанный банан в школу, съест фрукт, который сохранил свежесть. Но брызгать сок на кожуру бесполезно, он в этом случае не поможет.

А теперь три рецепта блюд с бананами:

Оладьи с бананами

Продукты для банановых оладышек:

  • мука – 1 стакан
  • яйцо – 1 (можно и два, чтобы тесто было гуще)
  • молоко – пол-стакана
  • бананы – 6 штук
  • сахар, соль, масло растительное

Приступим! Итак, берём полдюжины больших спелых бананов, обязательно очищаем, разминаем в кашицу, добавляя сахар и соль.

  1. Стакан муки заливаем четвертью стакана молока, разбиваем яйцо, хорошенько вымешиваем тесто, а затем заливаем еще четвертью стакана молока.
  2. Теперь смешиваем тесто с банановой кашицей и начинаем выпекать блинчики. Лучше всего делать оладьи, потому что большие по диаметру оладьи могут прилипнуть к сковородке.

Подавать с фруктовым маслом. Если под рукой фруктового масла нет, то можно с вареньем, сливочным маслом или со сгущёнкой. Можно и со сметаной, с мёдом, с джемом – да как подают любые блины.

Учтите, что ни один африканец не мыслит жизни без банановых оладий. Если Вас не угостили ими в первый день приезда в Африку – внимательно проверьте билеты, скорее всего, вас завезли в Азию.

Банановое суфле

  1. Доводим до кипения стакан молока, охлаждаем до теплого состояния
  2. Взбиваем 6 желтков с шестью столовыми ложками сахара и аккуратно, медленно, вливаем во взбитые желтки молоко.
  3. Шесть спелых бананов превращаем в пюре (шкурку-то снимите, а?) и кладем пюре в крем
  4. Добавляем шесть столовых ложек крахмала
  5. Укладываем массу в огнестойкую форму, промасленную
  6. Взбиваем 6 белков, добавляем в белки 2 столовых ложки сахара, продолжаем взбивать еще минуту
  7. Взбитый белок кладем на крем
  8. Ставим форму на решетку в духовку, нагретую до 200 градусов Цельсия
  9. Запекаем минут 40, иногда поглядывая. Учтите, что в начале готовки края формы должны быть выше уровня массы сантиметра на три, чтобы масса, набухнув, не вылилась из формы.

Телячьи антрекоты с бананами

Оказывается, обычные бананы с компании с мясом очень даже неплохо смотрятся.Хотя, разумеется, и без мяса, тоже вкусны. Но телячьи антрекоты с бананами изумительны.

Как же такую прелесть готовим:

  1. Чистим два банана и режем их вдоль, каждый на две половинки
  2. Одну столовую ложку сливочного масла растапливаем на сковороде с одной чайной ложкой порошка карри и столовой ложкой мелко рубленого красного стручкового перца
  3. Кладем на конфорку фольгу, а на нее укладываем половинки бананов
  4. Поливаем их смесью растопленного масла и обжариваем по две минуты с каждой стороны, причем, когда перевернем банан, тоже поливаем его маслом
  5. После этого снимаем бананы с огня и ставим в теплое место
  6. Берем четыре антрекота из телятины, слегка отбиваем и жарим по четыре минуты на той же фольге
  7. Кладем сверху бананы и жарим еще минуту – пусть сок бананов оросит антрекоты, так сказать.
  8. Подаем гостям. Можно положить на блюдо и рассыпчатый рис.

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