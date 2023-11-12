Бананы, как их хранить и как готовить блюда с бананами
Как известно, бананы дозревают долгое время после того, как их снимают с куста (как правило, бананы на плантациях растут на больших кустах). Но они и портятся быстро – чернеют и превращаются в кашицу. Чтобы процесс замедлить, рекомендуется оборачивать бананы в пластиковую плёнку, потому что что процесс созревания банана сопровождается выделением этиленового газа, и чем больше газа испарилось, тем быстрее банан приходит в негодность. Плёнка же удерживает газ, тем самым препятствуя процессу созревания.
Можно хранить бананы и в холодильнике, что тоже замедляет процесс, но нельзя класть в холодильник зелёные бананы – они не дозреют до жёлтого цвета, а приобретут неприятные вкус и запах. Лучше всего хранить в тёмном месте, при комнатной температуре и отдельно от остальных фруктов.
Между прочим, нарезанные бананы, если вам надо их сохранить подольше, можно побрызгать лимонным соком. Несколько капель не испортят вкус и позволят долькам не почернеть, таким образом, например, ребёнок, который захватил с собой нарезанный банан в школу, съест фрукт, который сохранил свежесть. Но брызгать сок на кожуру бесполезно, он в этом случае не поможет.
А теперь три рецепта блюд с бананами:
Оладьи с бананами
Продукты для банановых оладышек:
- мука – 1 стакан
- яйцо – 1 (можно и два, чтобы тесто было гуще)
- молоко – пол-стакана
- бананы – 6 штук
- сахар, соль, масло растительное
Приступим! Итак, берём полдюжины больших спелых бананов, обязательно очищаем, разминаем в кашицу, добавляя сахар и соль.
- Стакан муки заливаем четвертью стакана молока, разбиваем яйцо, хорошенько вымешиваем тесто, а затем заливаем еще четвертью стакана молока.
- Теперь смешиваем тесто с банановой кашицей и начинаем выпекать блинчики. Лучше всего делать оладьи, потому что большие по диаметру оладьи могут прилипнуть к сковородке.
Подавать с фруктовым маслом. Если под рукой фруктового масла нет, то можно с вареньем, сливочным маслом или со сгущёнкой. Можно и со сметаной, с мёдом, с джемом – да как подают любые блины.
Учтите, что ни один африканец не мыслит жизни без банановых оладий. Если Вас не угостили ими в первый день приезда в Африку – внимательно проверьте билеты, скорее всего, вас завезли в Азию.
Банановое суфле
- Доводим до кипения стакан молока, охлаждаем до теплого состояния
- Взбиваем 6 желтков с шестью столовыми ложками сахара и аккуратно, медленно, вливаем во взбитые желтки молоко.
- Шесть спелых бананов превращаем в пюре (шкурку-то снимите, а?) и кладем пюре в крем
- Добавляем шесть столовых ложек крахмала
- Укладываем массу в огнестойкую форму, промасленную
- Взбиваем 6 белков, добавляем в белки 2 столовых ложки сахара, продолжаем взбивать еще минуту
- Взбитый белок кладем на крем
- Ставим форму на решетку в духовку, нагретую до 200 градусов Цельсия
- Запекаем минут 40, иногда поглядывая. Учтите, что в начале готовки края формы должны быть выше уровня массы сантиметра на три, чтобы масса, набухнув, не вылилась из формы.
Телячьи антрекоты с бананами
Оказывается, обычные бананы с компании с мясом очень даже неплохо смотрятся.Хотя, разумеется, и без мяса, тоже вкусны. Но телячьи антрекоты с бананами изумительны.
Как же такую прелесть готовим:
- Чистим два банана и режем их вдоль, каждый на две половинки
- Одну столовую ложку сливочного масла растапливаем на сковороде с одной чайной ложкой порошка карри и столовой ложкой мелко рубленого красного стручкового перца
- Кладем на конфорку фольгу, а на нее укладываем половинки бананов
- Поливаем их смесью растопленного масла и обжариваем по две минуты с каждой стороны, причем, когда перевернем банан, тоже поливаем его маслом
- После этого снимаем бананы с огня и ставим в теплое место
- Берем четыре антрекота из телятины, слегка отбиваем и жарим по четыре минуты на той же фольге
- Кладем сверху бананы и жарим еще минуту – пусть сок бананов оросит антрекоты, так сказать.
- Подаем гостям. Можно положить на блюдо и рассыпчатый рис.