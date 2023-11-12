Сколько стоят “деньги Canadian Tire”

Поищите, не завалялись ли у вас в дальнем ящике деньги Canadian Tire?

Хотя торговая сеть Canadian Tire переживает не самые лучшие моменты своей истории, её “деньги”, оказывается, продаются по неплохой цене.

Каждый уважающий себя квебекец, без сомнения, имеет кучу денег Canadian Tire, которые валяются на дне самого далёкого ящика в самом дальнем самого старого комода. Эти банкноты, которые с первых дней своего существования магазины сети выдавали в качестве бонуса имели стоимость в несколько центов, и, понятно, что целью их было заманить покупателя на новый поход в магазин. У многих жителей Квебека (да и всей Канады) эти почти ничего не стоящие бумажки завалялись где-то в чулане. Но знаете ли вы, что у коллекционеров эти цветные банкноты могут стоит несколько тысяч долларов на аукционе.

Так что, да, грядёт большая уборка в ваших шкафах! По данным журнала Maclean’s, банкнота Canadian Tire в 50 центов, выпущенная в 1958 году, в настоящее время оценивается в 1500 долларов, а редкая банкнота в 2 доллара была продана на аукционе за 3000 долларов благодаря тому, что попала в категорию “аномальных банкнот”. Что такое «аномальная банкнота»? Это бумажка, на которой расстояние между цифрами серийного номера отличается от стандарта Canadian Tire из-за сбоя в печатании (понятно, что качество и тщательность изготовления этих банкнот не такие, как в Монетном дворе). Результат? Аномальные деньги Canadian Tire оцениваéтся в несколько тысяч долларов.

Если поискать деньги Canadian Tire на eBay, что станет ясно, что на самом деле существует интересный рынок для винтажных денег этой сети, особенно если банкноты редкие (номинальной стоимостью в доллар или в 2 доллара, что весьма редко случается) или если есть ошибка при печати.

Некоторые банкноты предлагаются (и покупаются!) аж 3500 долларов, но такая цена только в том случае, если бумажка сохраняется в идеальном состоянии. Цены в 2-3000 тысячи долларов встречаются достаточно часто.

Но даже бракованные банкноты продать можно. Например, 25 центов 2013 года Canadian Tire предлагаются за 75 долларов. Дело в том, что эта банкнота ходила очень небольшое время, так как он была плохо пропечатана, и компания убрала эту бумажку после пары недель её нахождения в обороте.

На Facebook Marketplace и на Kijiji тоже можно найти предложения по этим “деньгам”, хотя нам не встретились предложения в тысячи долларов. Тем не менее, если учитывать базовую и номинальную стоимость банкнот, то предложения весьма неплохи: банкнота в 50 центов 1987 года продается за 499 долларов США, то есть приблизительно 686 канадских долларов.

Одним словом, бросайте все дела, срочно ищите в карманах старых брюк и сумочек, на дне шкафа, в нижнем ящике кухонного стола деньги Canadian Tire и обогощайтесь!