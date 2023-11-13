На востоке Монреаля появится парк площадью 700 гектаров

Мэрия Монреаля объявила в воскресенье, 12 ноября, о создании нового монреальского регионального парка.

Мэрия Монреаля объявила в воскресенье, 12 ноября, о создании нового большого монреальского регионального природного парка площадью около 700 гектаров.

Новый парк будет располагаться в восточной части города, в административном городском районе Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, и протянется от острова Бонфуа (Bonfoin) до 63-й авеню. Иначе говоря от реки Des Praries до реки Святого Лаврентия.

Для достижения цели, город собирается приобрести частные, общественные и государственные участки земли, что необходимо для реалихации масштабного проекта. В воскресенье, в момент объявления о создании парка, Гидро-Квебек тут же выразил свою готовность сделать доступными для парка ряд собственных земель, расположенных на планируемой будущей территории.

Монреаль также не исключает возможности использовать свое право преимущественной покупки, чтобы предотвратить продажу участков другим субъектам.

По словам Каролин Буржуа, руководительницы отдела больших парков в исполнительном городском комитете, создание нового огромного парка на территории города имеет большое значение в деле защиты последних природных сред в районе Монреаля, в деле сохранения зеленых пространств и исчезающих видов деревьев.

Объявление сделано накануне Саммита по оживлению востока острова, который состоится в понедельник, 13 ноября, на Олимпийском стадионе. На этом совещании проект должен быть утверждён окончательно.

Пока нет данных о стоимости проекта, не говоря уже о том, что ни слова не сказано о сроках осуществления проекта. Тем не менее, воскресное объявление должно порадовать окружающую среду.

В любом случае, хорошо, что остров Бонфуа становится частью нового большого парка, который должен, по мнению экспертов, серьёзно повлиять на улучшение качества воздуха в восточном Монреале, где много промышленных предприятий, включая нефтеперерабатывающие и заводы по утилизии мусора.