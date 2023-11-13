В канадском Монреале нашли следы пуль в еще одной еврейской школе

Третья атака на еврейскую школу за неделю произошла в городе Монреаль. «Полиция Монреаля проводит расследование в связи с выстрелами, которые прозвучали в еврейской школе в западном районе города», — сообщил телеканал CBC.

По данным полиции, в результате стрельбы пострадавших нет. Полиция обнаружила следы от пуль на здании и пустые гильзы неподалеку. На данный момент никто по данному делу не числится арестованным.

Ранее сообщалось еще о двух случаях обстрела еврейских школ, в которых также никто не пострадал. По данным правоохранителей, следы от пуль были найдены на полу в одной из школ, в другой — следы были на двери. И в том, и в другом случае следы были обнаружены утром.

Согласно опубликованным данным работники нескольких школ заметили следы от огнестрельного оружия на полу, стенах и дверях учебных заведений. В сообщении указывается, что «никто не пострадал, но со стороны департамента полиции Монреаля открыты два расследования, чтобы выяснить все обстоятельства этих выстрелов».

После известий о случившемся премьер-министр Канады Джастин Трюдо осудил всплеск «антисемитского насилия» в стране, отдельно отметив города Монреаль и Квебек.

С заявлением по ситуации в стране выступил Центр по вопросам Израиля и еврейских дел Канады, указав на эскалацию антисемитизма, а также повышения уровня напряженности и тревоги в канадском социуме.

Напомним, ранее лидер Канады Джастин Трюдо осудил любое проявление «антисемитского насилия», подчеркнув его недопустимость.