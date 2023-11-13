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Новости Стала известна дата возобновления инвестиционной программы Квебека

Стала известна дата возобновления инвестиционной программы Квебека

Виктория Христова Ноя 13, 2023 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 80 Просмотров

Ключевые изменения включают более строгие требования к знанию французского языка, требования к проживанию и финансовым взносам в Квебеке, а также новый этап получения разрешения на работу.

 

Министерство иммиграции, францизации и интеграции официально откроет Квебекскую программу для инвесторов-иммигрантов (QIIP) 1 января 2024 года с изменениями в критериях и требованиях.

QIIP — единственная иммиграционная программа, основанная на инвестициях, остающаяся в Канаде, не требующая от заявителя ведения или управления каким-либо бизнесом в Квебеке после завершения необходимых инвестиций. В рамках программы успешным заявителям и членам их семей предоставляется временное пребывание в провинции, что позволяет им жить, работать и учиться в Квебеке. Как только они удовлетворят минимальным требованиям к проживанию в Квебеке, они смогут получить Сертификат отбора Квебека (CSQ), который позволит им подать заявление на постоянное проживание в Канаде.

Программа была приостановлена ​​с 2019 года, пока правительство её рассматривало. В июне 2023 года правительство Квебека опубликовало предлагаемые правила по пересмотру этой программы и открыло период общественных консультаций для заинтересованных сторон, чтобы они могли представить свои комментарии по предлагаемым изменениям. После этого процесса правительство официально объявило о возобновлении программы и новых критериях.

Более строгие требования:

  • Демонстрация разговорного владения французским языком на уровне 7 (по тесту Échelle Québécoise des Niveaux de Compétence en français des Personnes Immigres Adultes) в течение первых двух лет после прибытия в Квебек;
  • Наличие как минимум аттестата о среднем образовании на момент подачи заявления;
  • Получение разрешения на работу от Министерства иммиграции, беженцев и гражданства Канады (IRCC) после получения CSQ и до подачи заявления на постоянное место жительства;
  • Проживание в Квебеке не менее шести месяцев в течение двух лет после выдачи разрешения на работу. Супруги или партнёры, включенные в заявление, также должны проживать в Квебеке не менее шести месяцев;
  • Осуществление пятилетней безрисковой инвестиции в размере 1 миллиона канадских долларов с иммигрантами IQ Investisseurs Inc. и (возвратным) финансовым вкладом в размере 200 000 канадских долларов в эту компанию через финансового посредника в течение 120 дней с момента принятия решения.

Смягчённые требования:

  • Отмена квот. Никаких ограничений или квот на количество заявителей, которые могут получить варианты финансирования своих инвестиций от финансовых посредников.
  • Нет срока подачи заявления на получение вида на жительство. У заявителей не будет установленного периода, в течение которого им необходимо будет подать заявление на получение вида на жительство в рамках программы.
  • Устранение сетки выбора. Право на участие будет основываться только на требованиях программы; при оценке заявок правительство больше не будет использовать систему баллов отборочной сетки для определения профилей кандидатов на основе возраста, языковых способностей, образования и опыта работы.

Неизменные требования. Заявители должны иметь собственный капитал не менее 2 миллионов канадских долларов и не менее двух лет управленческого опыта в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления.

Ожидается, что Министерство иммиграции, францизации и интеграции дополнительно прояснит детали процесса подачи заявок и требований ближе к январскому возобновлению программы.

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