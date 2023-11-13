Стала известна дата возобновления инвестиционной программы Квебека

Ключевые изменения включают более строгие требования к знанию французского языка, требования к проживанию и финансовым взносам в Квебеке, а также новый этап получения разрешения на работу.

Министерство иммиграции, францизации и интеграции официально откроет Квебекскую программу для инвесторов-иммигрантов (QIIP) 1 января 2024 года с изменениями в критериях и требованиях.

QIIP — единственная иммиграционная программа, основанная на инвестициях, остающаяся в Канаде, не требующая от заявителя ведения или управления каким-либо бизнесом в Квебеке после завершения необходимых инвестиций. В рамках программы успешным заявителям и членам их семей предоставляется временное пребывание в провинции, что позволяет им жить, работать и учиться в Квебеке. Как только они удовлетворят минимальным требованиям к проживанию в Квебеке, они смогут получить Сертификат отбора Квебека (CSQ), который позволит им подать заявление на постоянное проживание в Канаде.

Программа была приостановлена ​​с 2019 года, пока правительство её рассматривало. В июне 2023 года правительство Квебека опубликовало предлагаемые правила по пересмотру этой программы и открыло период общественных консультаций для заинтересованных сторон, чтобы они могли представить свои комментарии по предлагаемым изменениям. После этого процесса правительство официально объявило о возобновлении программы и новых критериях.

Более строгие требования:

Демонстрация разговорного владения французским языком на уровне 7 (по тесту Échelle Québécoise des Niveaux de Compétence en français des Personnes Immigres Adultes) в течение первых двух лет после прибытия в Квебек;

Наличие как минимум аттестата о среднем образовании на момент подачи заявления;

Получение разрешения на работу от Министерства иммиграции, беженцев и гражданства Канады (IRCC) после получения CSQ и до подачи заявления на постоянное место жительства;

Проживание в Квебеке не менее шести месяцев в течение двух лет после выдачи разрешения на работу. Супруги или партнёры, включенные в заявление, также должны проживать в Квебеке не менее шести месяцев;

Осуществление пятилетней безрисковой инвестиции в размере 1 миллиона канадских долларов с иммигрантами IQ Investisseurs Inc. и (возвратным) финансовым вкладом в размере 200 000 канадских долларов в эту компанию через финансового посредника в течение 120 дней с момента принятия решения.

Смягчённые требования:

Отмена квот. Никаких ограничений или квот на количество заявителей, которые могут получить варианты финансирования своих инвестиций от финансовых посредников.

Нет срока подачи заявления на получение вида на жительство. У заявителей не будет установленного периода, в течение которого им необходимо будет подать заявление на получение вида на жительство в рамках программы.

Устранение сетки выбора. Право на участие будет основываться только на требованиях программы; при оценке заявок правительство больше не будет использовать систему баллов отборочной сетки для определения профилей кандидатов на основе возраста, языковых способностей, образования и опыта работы.

Неизменные требования. Заявители должны иметь собственный капитал не менее 2 миллионов канадских долларов и не менее двух лет управленческого опыта в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления.

Ожидается, что Министерство иммиграции, францизации и интеграции дополнительно прояснит детали процесса подачи заявок и требований ближе к январскому возобновлению программы.