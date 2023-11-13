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Новости Узнай Грузию: фотографии разных уголков страны появились в аэропорту Торонто
Фото: delonablago.ru

Узнай Грузию: фотографии разных уголков страны появились в аэропорту Торонто

Виктория Христова Ноя 13, 2023 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 58 Просмотров

В международном аэропорту Торонто разместили фотографии разных уголков Грузии, которые до 31 декабря будут знакомить людей с туристическим потенциалом страны, сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма.
Проект осуществлен благодаря сотрудничеству посольства Грузии в Канаде и Национальной администрации туризма. В аэропорту Торонто представлены фотослайды, снятые канадскими фотографами – отцом и сыном Ренди и Спенсер Вандерстаренами.
Фотографы из Канады путешествовали по Грузии в рамках пресс-тура администрации туризма в прошлом году. Они побывали в разных местах Грузии и запечатлели её в объективе своих камер. Фотографии сняты в Ушгули, Гудаури, Тбилиси и в других туристически привлекательных местах страны.
Международный аэропорт Торонто считается одним из самых загруженных в мире. В 2022 году он принял 36 миллионов пассажиров.
Ознакомиться с грузинскими работами канадских фотографов можно на их официальном сайте.

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