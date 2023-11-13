В Канаде увеличился разрыв между богатыми и бедными

Разрыв между богатыми и бедными увеличился в Канаде в 2021 году, согласно данным Статистического управления Канады.

Разрыв между богатыми и бедными увеличился в Канаде в 2021 году, согласно данным Статистического управления Канады.

Данные были получены по результатам обработки налоговых деклараций канадцев. Выяснилось, что доходы самой бедной половины жителей страны сократились в среднем на $1400.

«У тех, кто подал налоговую декларацию в нижней половине распределения, средний общий доход снизился на $1400 с 2020 года до $21 100 в 2021 году», — констатировало Управление.

В то же время 1% самых богатых граждан получил доход на 9,4% выше. В среднем их доходы выросли до $579 100. Совсем узкий слой богатейших граждан, составляющих 0,1% численности населения, увеличился на 17,4%, до $2 086 100, а доходы с 0,01% самых богатых — на 25,7%, составив в среднем $7 731 400.

Отмечается, что эти цифры не включили прирост капитала: таких вещей как недвижимость, акции и другие виды активов. Если же их учесть, рост будет еще больше.

С учетом прироста капитала средний доход 1% самых богатых в 2021 году составил $811 800, что на 20,5% больше, чем в 2020 году, доходы 0,1% самых богатых достигли $3 230 000 (+ 27,6%), а доход 0,01% самых богатых составил в среднем $12 542 100 (+30%).