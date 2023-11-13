Дефицит рабочих в Канаде сохраняется и продолжит расти

Нехватка рабочих в Канаде в пик сельскохозяйственного сезона 2022 года составляла 28 200 человек. Оценку «Совета по сельскохозяйственным кадрам» (CAHRC).

Нехватка рабочих в Канаде в пик сельскохозяйственного сезона 2022 года составляла 28 200 человек. Оценку «Совета по сельскохозяйственным кадрам» (CAHRC).

Недостаток рабочих привел к падению продаж сельскохозяйственных предприятий на 3,7% или $3,5 млрд. В среднем по стране вакантных рабочих мест было 5,9%, но в сельском хозяйстве доля вакантных рабочих мест достигала 7,4%.

«Два из пяти работодателей в сельском хозяйстве не смогли нанять необходимых работников в этом году. Треть работодателей сообщили, что канадцы не обращались за работой в течение сезона. 28% работодателей получили всего одно-два обращения. Проблемы с набором персонала привели к снижению продаж, задержкам производства, остановке расширения и чрезмерному стрессу руководства и сотрудников», — говорится в отчете CAHRC.

Исполнительный директор CAHRC Дженнифер Райт заявила, что результаты опроса вполне ожидаемы: «Исследования, проведенные до пандемии, показали, что ситуация не улучшится. Мы не удивлены, что цифры оказались именно такими».

Райт сообщила, что в сельском хозяйстве фермеры восполняли нехватку рабочей силы, работая дольше. Однако они больше не могут увеличивать нагрузку.

Данные показывают, что в сельском хозяйстве в 2022 году было занято на 30% больше иностранных рабочих в сравнении с 2017 годом. Большинство из них занято в растениеводстве, но доля иностранцев растет в птицеводстве, производстве говядины, молочных продуктов и вина.

CAHRC прогнозирует, что в следующие восемь лет дефицит рабочей силы вырастет на 15% — с 87 700 в этом году до 101 100 в 2030 году. «Старение населения продолжит уменьшать число канадцев в сельском хозяйстве. В течение следующих восьми лет на пенсию выйдет более 85 300 человек или почти 30% канадцев, работающих сейчас в сельском хозяйстве», — говорится в отчете.