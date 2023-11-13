Сотрудники SpaceX получили 600 травм из-за планов Маска покорить Марс

Неуемные амбиции Илона Маска привели к тому, что сотрудники космической компании SpaceX получили более 600 производственных травм за 9 лет работы.

Неуемные амбиции Илона Маска привели к тому, что сотрудники космической компании SpaceX получили более 600 производственных травм за 9 лет работы.

Бизнесмен торопится осуществить полет на Марс и создать на планете колонию с поселенцами. Один из американских журналистов заявил, что Маск периодически переходит в «режим демона».

Более 100 рабочих получили порезы, рваные раны, 29 — переломы костей и вывихи, 17 — переломы рук, пальцев, 9 — травмы головы, 5 ожогов, 5 поражений электрическим током, 8 случаев, приведших к ампутации конечностей, 12 множественных травм тела и 7 повреждений глаз.

По словам работников SpaceX, сварщики варили детали ракет по 12 часов в день шесть дней в неделю, часто при температуре выше 37,7 градуса, внутривенно вводя специальные жидкости, чтобы продолжить работу. .

По мнению сотрудников, травмы являются результатом хаоса, перенапряжения в работе, несоблюдения правил техники безопасности плохо обученным персоналом.

Сам господин Маск заявил, что ответственность за безопасность лежит на самих сотрудниках.