Строители сообщают, что их сектор находится под угрозой из-за высоких затрат и процентных ставок

По данным Канадской ассоциации домостроителей (CHBA), строители продолжают работать в условиях растущих издержек и повышенных процентных ставок, что делает перспективы предложения жилья в Канаде более мрачными.

65% участников последнего опроса CHBA заявили, что процентные ставки вынудили их построить меньше объектов в третьем квартале, в то время как 37% сообщили, что они полностью отменили проекты, что значительно превышает долю в 26%, наблюдавшуюся во втором квартале.

Последний индекс рынка жилья (HMI) группы для строительства домов на одну семью снизился на шесть пунктов в третьем квартале до 33,9, в то время как индекс для строительства многоквартирных домов снизился на 7,4 пункта до 33,6.

“Оба сейчас находятся на минимумах, наблюдавшихся в первом квартале 2023 года, после того как шквал повышений процентных ставок в 2022 году привел к сокращению объема продаж”, – сказал ЧБА. “Это пятый квартал подряд, когда оба показателя HMI находятся на отрицательной территории и значительно ниже нейтрального значения 50”.

В то время как покупкам жилья и строительству новых объектов способствовали уверенность рынка и оптимизм в весенние месяцы, “повышение цен в июне и июле положило конец этому небольшому росту индекса потребительских цен, и мы можем ожидать, что в предстоящие кварталы будет создано гораздо меньше предложения жилья”.

“Существует хорошо установленная связь между политикой Банка Канады по процентной ставке и настроениями участников HMI”, – сказал CHBA. “Меньший круг квалифицированных покупателей сокращает продажи существующих и планируемых запасов, что, в свою очередь, напрямую снижает стимулы и возможности строителей строить больше жилья”.

Это особенно опасно в то время, когда отрасли необходимо наращивать темпы, чтобы она могла достичь целей, которые недавно поставила Канадская ипотечная и жилищная корпорация (CMHC) для устранения дефицита предложения.

“Повышение процентных ставок, используемое для борьбы с высокой инфляцией, оказывает серьезное влияние на предложение жилья в Канаде, и побочные эффекты будут ощущаться еще сильнее в ближайшие кварталы”, – сказал Кевин Ли, генеральный директор CHBA.

“С точки зрения предложения жилья, нет никаких сомнений в том, что ставки должны быть снижены как можно скорее. В равной степени важно, чтобы правительства всех уровней предпринимали действия по реализации жилищной политики, способствующей увеличению предложения жилья, – не только для того, чтобы компенсировать текущие условия процентных ставок, но и для дальнейшего стимулирования ускоренного развития, когда процентные ставки в конечном итоге вернутся к снижению”.

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Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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