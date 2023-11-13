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Квебекцы выступают за увеличение скорости на шоссе

Megan Jorgensen Ноя 13, 2023 Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Общество, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Оставить комментарий 103 Просмотров

Квебекцы поддерживают повышение лимита скорости на автострадах

Согласно недавнему опросу, большинство квебекцев поддерживают повышение скоростного лимита на дорогах провинции.

Согласно опросу SOM-Les Coops de l’information, проведенному в начале ноября, большинство квебекцев высказались «скорее за» или «полностью за» в пользу идеи пересмотреть ограничение скоростного режима на дорогах провинции. Около 68 % человек поддержали начинание. Опрос был проведён среди 1032 человек, что является в социологии достаточным числом для выявления тенденций. Любопытно, что возрастная группа наиболее поддерживающая меру – это люди в возрасте 55-64 лет (из них “за” или “скорее за” выступают 77 % опрошенных. Казалось бы, больше голосов должна была дать молодёжь, но оказалось, что это не так.

Заметим, что во всех возрастных категориях 76 % мужчин хотели бы, чтобы лимит составлял 110 км/ч, в то время как женщины поддерживают эту идею на 60 %, но всё равно большинство женщин, как видим, “за”.

В каждой группе, представленной в онлайн-опросе, от 1 до 3 % квебекцев не имели своё мнение или предпочли не отвечать.

Ещё один любопытный факт: Вне Монреаля, автомобилисты больше настроены на повышение разрешенного лимита скорости. Метрополия согласна на 65 %, в то время как остальная часть провинции – на 70 %.

Правительство Квебека пока не собирается принимать закон об увеличении скорости, но внимательно наблюдает за обстановкой в Онтарио, где пилотный проект был принят в 2019 году, а постоянный законо, позволяющий ездить со скоростью 110 км/ч на отдельных участках местных шоссе, вступил в действие в 2022 году.

Пока правительство Квебека признаёт, что “дверь к пересмотру скоростного режима не закрыта, но мы на этапе выжидания». Покамест ситуация иногда удивительна: На западе Квебека автострада 40 на границе с Онтарио превращается в автостраду 417, где сразу же после муниципалитета Pointe-Fortune можно резко увеличить скорость до 110 км/ч. Как сказано чуть выше, правительство Онтарио по повысило скоростной лимит на шоссе 417 в 2022 году и теперь от квебекской границы до Оттавы официально разрешено ездить быстрее, чем в Квебеке.

Но пока и в Онтарио скорость 110 км разрешается не на всех дорогах, хотя вопрос исследуются, и эксперт дают положительные заключения даже на предложения повысить скорость до 120 километров в час.

Министерство транспорта Онтарио заверяет, что изменение разрешенного лимита не ухудшило дорожную ситуацию, как в плане превышения скорости, так и в плане столкновений. Кстати, согласно опросу общественного мнения, проведенному правительством Онтарио в 2019 году, чуть более 80 % респондентов выступали за повышение лимита скорости на дорогах (больше, чем в Квебеке).

В некоторых других провинциях Канады тоже разрешено ездить со скоростью 110 км/ч на некоторых автострадах. Это Альберта, Манитоба, Новый Брунсвик, Новая Шотландия, Саскачеван и Британская Колумбия.

С другой стороны, комментируя результаты опроса, представитель SAQ отнёсся к предложению скептически, хотя и не отрицал возможность пересмотра предельных скоростей. Он заметил, что повышение скоростных ограничений может привести к большему количеству аварий, травм и смертей. К тому же, чем выше скорость, тем больше риск столкновений и тяжесть их,

Напомним в заключение, что в Германии нет официального лимита скорости на большинстве автобанов, что делает Германию единственной страной в Европе, где можно ездить на машине почти без ограничений. Однако это положение вызывает много споров и критики, особенно с точки зрения безопасности и экологии. Некоторые эксперты считают, что Германия должна ввести скоростной лимит, как и другие страны, чтобы снизить риск аварий и загрязнения воздуха. Другие же утверждают, что это нарушит традицию и свободу выбора водителей, а также повредит автомобильной промышленности.

И заметим, что самый высокий скоростной лимит в мире – 160 км/ч – действует на некоторых дорогах в ОАЭ, а самый низкий скоростной лимит в мире – 30 км/ч – действует на некоторых дорогах в Сингапуре.

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