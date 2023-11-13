Квебекцы поддерживают повышение лимита скорости на автострадах

Согласно недавнему опросу, большинство квебекцев поддерживают повышение скоростного лимита на дорогах провинции.

Согласно опросу SOM-Les Coops de l’information, проведенному в начале ноября, большинство квебекцев высказались «скорее за» или «полностью за» в пользу идеи пересмотреть ограничение скоростного режима на дорогах провинции. Около 68 % человек поддержали начинание. Опрос был проведён среди 1032 человек, что является в социологии достаточным числом для выявления тенденций. Любопытно, что возрастная группа наиболее поддерживающая меру – это люди в возрасте 55-64 лет (из них “за” или “скорее за” выступают 77 % опрошенных. Казалось бы, больше голосов должна была дать молодёжь, но оказалось, что это не так.

Заметим, что во всех возрастных категориях 76 % мужчин хотели бы, чтобы лимит составлял 110 км/ч, в то время как женщины поддерживают эту идею на 60 %, но всё равно большинство женщин, как видим, “за”.

В каждой группе, представленной в онлайн-опросе, от 1 до 3 % квебекцев не имели своё мнение или предпочли не отвечать.

Ещё один любопытный факт: Вне Монреаля, автомобилисты больше настроены на повышение разрешенного лимита скорости. Метрополия согласна на 65 %, в то время как остальная часть провинции – на 70 %.

Правительство Квебека пока не собирается принимать закон об увеличении скорости, но внимательно наблюдает за обстановкой в Онтарио, где пилотный проект был принят в 2019 году, а постоянный законо, позволяющий ездить со скоростью 110 км/ч на отдельных участках местных шоссе, вступил в действие в 2022 году.

Пока правительство Квебека признаёт, что “дверь к пересмотру скоростного режима не закрыта, но мы на этапе выжидания». Покамест ситуация иногда удивительна: На западе Квебека автострада 40 на границе с Онтарио превращается в автостраду 417, где сразу же после муниципалитета Pointe-Fortune можно резко увеличить скорость до 110 км/ч. Как сказано чуть выше, правительство Онтарио по повысило скоростной лимит на шоссе 417 в 2022 году и теперь от квебекской границы до Оттавы официально разрешено ездить быстрее, чем в Квебеке.

Но пока и в Онтарио скорость 110 км разрешается не на всех дорогах, хотя вопрос исследуются, и эксперт дают положительные заключения даже на предложения повысить скорость до 120 километров в час.

Министерство транспорта Онтарио заверяет, что изменение разрешенного лимита не ухудшило дорожную ситуацию, как в плане превышения скорости, так и в плане столкновений. Кстати, согласно опросу общественного мнения, проведенному правительством Онтарио в 2019 году, чуть более 80 % респондентов выступали за повышение лимита скорости на дорогах (больше, чем в Квебеке).

В некоторых других провинциях Канады тоже разрешено ездить со скоростью 110 км/ч на некоторых автострадах. Это Альберта, Манитоба, Новый Брунсвик, Новая Шотландия, Саскачеван и Британская Колумбия.

С другой стороны, комментируя результаты опроса, представитель SAQ отнёсся к предложению скептически, хотя и не отрицал возможность пересмотра предельных скоростей. Он заметил, что повышение скоростных ограничений может привести к большему количеству аварий, травм и смертей. К тому же, чем выше скорость, тем больше риск столкновений и тяжесть их,

Напомним в заключение, что в Германии нет официального лимита скорости на большинстве автобанов, что делает Германию единственной страной в Европе, где можно ездить на машине почти без ограничений. Однако это положение вызывает много споров и критики, особенно с точки зрения безопасности и экологии. Некоторые эксперты считают, что Германия должна ввести скоростной лимит, как и другие страны, чтобы снизить риск аварий и загрязнения воздуха. Другие же утверждают, что это нарушит традицию и свободу выбора водителей, а также повредит автомобильной промышленности.

И заметим, что самый высокий скоростной лимит в мире – 160 км/ч – действует на некоторых дорогах в ОАЭ, а самый низкий скоростной лимит в мире – 30 км/ч – действует на некоторых дорогах в Сингапуре.