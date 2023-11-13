Какие симптомы показывают, что с почками у вас не всё в порядке

Как вовремя распознать надвигающуюся болезнь почек, как и чем помочь себе, определив симптомы наступающих проблем с почками.

К сожалению, никто из нас не молодеет. А с возрастом, опять же, к сожалению, многих из нас начинают беспокоить почки. И чем мы старше, тем эта проблема серьёзнее.

Итак, на что обратить внимание в первую очередь, как понять, что, возможно, имеет место начало процесса заболевания почек:

1. Изменение в процессе мочеиспускания. Почки производят мочу, и нарушение в работе почек вызывает изменение в процессе мочеиспускания и в самой моче. Обратите внимание на следующие симптомы:

– мочиться становится больно, есть ощущения давления в мочевом пузыре

– ночью вы встаёте в туалет 2-3 раза или больше

– моча изменила свой обычный цвет (или же стала темнее или светлее)

– моча слабее привычного мочеиспускания

– моча мутная, как бы с примесями.

2. Раздражения кожи и частое ощущение необходимости чесать руки. плечи, грудь, живот… Причины могут быть разными, вызываемыми нарушением работы печени, аллергией и т.д. Но не последнюю роль играет и состояние почек. Если постоянно есть зуд и раздражение кожи, проконсультируйтесь с дерматологом, чтобы уточнить причину.

3. Металлический привкус во рту и явно ощущаемое “нездоровое” дыхание, не такое, как обычно. Чаще всего, металлический привкус во рту и ощущение “несвежего” дыхания вызываются проблемами почек. Дело в том, что в крови накапливаются токсины из-за того, что почки их плохо удаляют.

4. Постоянная и серьёзная усталость без каких-либо понятных вам причин. Весьма возможно, речь о том, что почки работают плохо, вынуждая мускулы тратить больше энергии на поддержку организма. Лабораторные анализы помогут определить, идёт ли речь о почках.

5. Постоянное опухание икр, ступней, глазных век вызывается, как правило, плохой работой почек.

6. Постоянные боли в нижней части спины. Почки находятся в этом районе, и поэтому боли в этих местах (с одной стороны или с обеих) явно показывают почечные проблемы, появление камней в почках, почечную инфекцию или другие болячки.

Пожалуйста, если вы постоянно замечаете у себя несколько из вышеописанных симптомов, да даже один из них, сходите к врачу, чтобы успокоиться или же чтобы принять меры.