Канадского модного магната Питера Найгарда признали виновным в насилии

Канадский суд присяжных после пяти дней обсуждения признал бывшего модного магната, 82-летнего Питера Найгарда, виновным в сексуальном насилии. В ходе длившегося шесть недель судебного разбирательства были заслушаны многочисленные заявления со стороны обвинения.

Пять женщин утверждали, что мужчина встречался с ними в общественных местах и приглашал их в штаб-квартиру своей империи одежды в Торонто. «Экскурсии» заканчивались в находившейся в офисе спальне. В помещении были кровать, телевизоры и джакузи, однако на дверях не было ручек, а замки контролировались Найгардом, заявила сторона обвинения. По судебным данным, случаи насилия произошли в период с 1980 по 2005 год.

Сам Найгард не признал вину и заявил, что даже не помнит четырех из пяти обвинительниц. По словам адвокатов обвиняемого, так обвинительницы лишь пытаются заработать денег. Однако суд не согласился с этим и признал Найгарда виновным по четырем из пяти пунктов. Приговор будет вынесен 21 ноября.

Помимо этого, Найгард ожидает возможной экстрадиции в США, где его обвиняют в использовании модного бизнеса для прикрытия торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации. Сам он отвергает все обвинения.

Найгард родился в Финляндии и вырос в Манитобе. Он возглавлял компанию по производству женской одеждыNygard International, основанную им в 1967 году, и был одним из самых богатых людей Канады. В 2020 году в нью-йоркской штаб-квартире его фирмы прошел обыск, после чего бизнесмен ушел с поста руководителя компании. Спустя некоторое время компания объявила о банкротстве. С декабря того же года Найгард находится под арестом.