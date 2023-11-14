Смартфоны Huawei перестанут поддерживать Android-приложения

Китайская компания Huawei представила новую версию собственной мобильной ОС — HarmonyOS Next. Главным отличием от базовой HarmonyOS станет то, что новинка разработана полностью с нуля — без учёта исходного кода AOSP (Android Open Source Project), используемого для ОС Android.

Это значит, что в новых смартфонах Huawei пользователи больше не смогут устанавливать сторонние Android-приложения формата APK — HarmonyOS Next будет поддерживать только формат HAP. После отключения Google-сервисов формат APK был чуть ли не единственным средством для установки программ не из фирменного магазина AppGallery.

Тем временем разработчики популярных китайских приложений уже начали нанимать сотрудников для разработки собственных приложений под новую HarmonyOS.

Huawei, давно находящаяся в непростых отношениях с Google, похоже решила ещё сильнее дистанцироваться от разработанной американцами ОС. Huawei уже договорилась с рядом компаний, включая NetEase, Meituan, ByteDance и DingTalk, о найме специалистов для разработки специальных версий программ для HarmonyOS.

Можно предположить, что «разрыв отношений» с Android произойдёт ещё нескоро, поскольку портирование даже самых популярных программ под нужды относительно молодой операционной системы займёт немало времени.