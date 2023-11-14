Продажи недвижимости в октябре снизились на 2% в годовом исчислении

Таким образом, количество сделок достигло второго самого низкого уровня за октябрь с тех пор, как APCIQ начал собирать рыночные данные в 2000 году. В общей сложности 2675 объектов недвижимости перешли из рук в руки в октябре по сравнению с 2740 объектами в том же месяце прошлого года.

« Сочетание нескольких негативных факторов способствует возрождению чувства осторожности и способствует отсрочке проекта покупки», – отметил директор отдела анализа рынка APCIQ Чарльз Брант.

« Прежде всего, необходимо подчеркнуть неопределенность, создаваемую быстрым спадом в экономике и наибольшей трудностью накопления или поддержания уровня сбережений, достаточного для защиты от любых непредвиденных обстоятельств. Этот контекст затрудняет внесение капитала для приобретения недвижимости. Скорее, это способствует увеличению задолженности, учитывая быстрый рост стоимости заимствований и продолжающуюся потерю покупательной способности домохозяйств” »

Ассоциация уточнила, что продажи домов на одну семью составили 1347 в октябре, что на 6% меньше, чем 1438 сделок за аналогичный период прошлого года, в то время как продажи кондоминиумов составили 1018 сделок по сравнению с 1021 в октябре 2022 года.

Что касается продаж двух-и пятиквартирных домов, называемых plex, то они выросли на 10% до 307 продаж по сравнению с 279 продажами годом ранее.

Число активных регистраций достигло 17 518 в октябре, что на 12% больше, чем 15 708 годом ранее, в то время как число новых регистраций выросло на 10% до 5816 с 5306 годом ранее.

APCIQ отметил, что средняя цена дома на одну семью достигла 545 000 долларов в октябре по сравнению с 510 000 долларов год назад, в то время как цена кондоминиума выросла до 390 000 долларов с 380 000 долларов год назад.

Средняя цена plex в прошлом месяце составила 735000 долларов по сравнению с 700000 долларов в октябре 2022 года.

По данным Ассоциации, последние решения Банка Канады не повышать ключевую ставку не оказали« стимулирующего эффекта ” на спрос, как это было в начале 2023 года. Следовательно, количество объектов недвижимости, доступных для продажи, достигло самого высокого уровня с лета 2019 года, то есть до пандемии.

“Эта ситуация способствует перебалансировке рынка и ограничению или снижению цен”, – пояснил Брант. Он также предлагает больший выбор на рынке для опытных покупателей, обладающих достаточным капиталом, чтобы обойтись без значительного ипотечного финансирования” »

Что касается различных секторов столичного региона переписи, то вырисовываются две тенденции. В сегментах Иль-де-Монреаль и Южный берег Монреаля годовой рост продаж составил 7% и 8% соответственно.

Однако в регионах Северного берега Монреаля, Лаваля, Водрей-Суланжа и Сен-Жан-сюр-Ришелье их транзакции пошли по обратной траектории: спад продаж составил 12 %, 17 %, 19% и 30% соответственно.

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