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Новости Эжени Бушар: «Теннис в Канаде второй по популярности вид спорта после хоккея. Его ничто не сможет превзойти»
Фото: sportishka.com

Эжени Бушар: «Теннис в Канаде второй по популярности вид спорта после хоккея. Его ничто не сможет превзойти»

Виктория Христова Ноя 14, 2023 Новости, Новости Канады, Спорт Оставить комментарий 112 Просмотров

Эжени Бушар считает, что за последние годы теннис стал очень популярен в Канаде. «Теннис в Канаде активно развивается. Это заметно в последние пять, 10, 15 лет. Для меня честь быть частью этой волны и видеть, как она продолжается и в других поколениях.

 

Я бы сказала, что сейчас теннис в Канаде второй по популярности вид спорта после хоккея. Его ничто не сможет превзойти, но, по крайней мере, у нас второе место.

Я слышу столько историй о переполненных теннисных клубах и летних лагерях. Недавно я тренировалась в Монреале и в выходные не могла найти тренировочный корт – это было просто безумие.

Я этому очень рада и надеюсь, что так будет и дальше и дети продолжат брать в руки ракетки или заниматься любым другим спортом. Вот что самое важное. Это потрясающе».

Возможно, многие уже забыли, но Эжени Бушар – одна из самых популярных теннисисток мира. Например, в инстаграме у нее 2,3 млн подписчиков, и среди тех, кто все еще играет в WTA, она уступает только Наоми Осаке и Эмме Радукану (а вообще в женском теннисе ее еще обходят ушедшие из тура Мария Шарапова, Саня Мирза и Серена Уильямс).

При этом многие вообще забывают, что финалистка «Уимблдона»-2014 и бывшая теннисистка топ-5 – действующая спортсменка. Достаточно сказать, что во многих списках теннисных лидеров по подписчикам в соцсетях ее вообще не упоминают. А ведь когда-то она считалась воплощением человека, который променял спортивные успехи на медийный хайп.

Понятно, что времена спортивной актуальности канадки прошли уже довольно давно. Но сейчас она доказывает, что теннис для нее – не только средство самопродвижения, но и настоящая страсть.

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