Эжени Бушар: «Теннис в Канаде второй по популярности вид спорта после хоккея. Его ничто не сможет превзойти»

Эжени Бушар считает, что за последние годы теннис стал очень популярен в Канаде. «Теннис в Канаде активно развивается. Это заметно в последние пять, 10, 15 лет. Для меня честь быть частью этой волны и видеть, как она продолжается и в других поколениях.

Я бы сказала, что сейчас теннис в Канаде второй по популярности вид спорта после хоккея. Его ничто не сможет превзойти, но, по крайней мере, у нас второе место.

Я слышу столько историй о переполненных теннисных клубах и летних лагерях. Недавно я тренировалась в Монреале и в выходные не могла найти тренировочный корт – это было просто безумие.

Я этому очень рада и надеюсь, что так будет и дальше и дети продолжат брать в руки ракетки или заниматься любым другим спортом. Вот что самое важное. Это потрясающе».

Возможно, многие уже забыли, но Эжени Бушар – одна из самых популярных теннисисток мира. Например, в инстаграме у нее 2,3 млн подписчиков, и среди тех, кто все еще играет в WTA, она уступает только Наоми Осаке и Эмме Радукану (а вообще в женском теннисе ее еще обходят ушедшие из тура Мария Шарапова, Саня Мирза и Серена Уильямс).

При этом многие вообще забывают, что финалистка «Уимблдона»-2014 и бывшая теннисистка топ-5 – действующая спортсменка. Достаточно сказать, что во многих списках теннисных лидеров по подписчикам в соцсетях ее вообще не упоминают. А ведь когда-то она считалась воплощением человека, который променял спортивные успехи на медийный хайп.

Понятно, что времена спортивной актуальности канадки прошли уже довольно давно. Но сейчас она доказывает, что теннис для нее – не только средство самопродвижения, но и настоящая страсть.